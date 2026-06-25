Η Ελβετία γράφει ιστορία: Τέταρτη σερί πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ

Η Ελβετία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σταθερότητα και την αγωνιστική της συνέπεια στις μεγάλες διοργανώσεις, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Η νίκη με 2-1 απέναντι στον Καναδά χάρισε στους Ελβετούς την πρώτη θέση του ομίλου τους, αλλά και ένα ξεχωριστό ιστορικό επίτευγμα.

Η «Nati» προκρίθηκε για τέταρτη διαδοχική φορά στη νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί που ξεκίνησε το 2014 στη Βραζιλία και διατηρήθηκε στις διοργανώσεις του 2018, του 2022 και πλέον του 2026.

Το συγκεκριμένο επίτευγμα έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ελβετία είναι μόλις η δεύτερη ευρωπαϊκή εθνική ομάδα που καταφέρνει τέσσερις συνεχόμενες προκρίσεις στα νοκ άουτ του Μουντιάλ την τελευταία δωδεκαετία. Η μοναδική άλλη χώρα της Ευρώπης με αντίστοιχη επίδοση είναι η Γαλλία.