Συνελήφθη το άτομο που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στη συμπλοκή της Καλλιθέας

Συνελήφθη από τις Αρχές το άτομο που συμμετείχε στη συμπλοκή της Καλλιθέας και φέρεται να μαχαίρωσε στον θώρακα τον 17χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στο «Ιπποκράτειο».

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο όπου σημειώθηκε το φονικό λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην οδό Μεγαλουπόλεως, βρήκαν το μαχαίρι της φονικής επίθεσης και προχώρησαν σε 14 προσαγωγές.

Σύμφωνα με το ethnos.gr, ένα από τα περίπου 10 άτομα που ενεπλάκησαν στο σοβαρό αυτό επεισόδιο, το οποίο εξετάζεται αν σχετίζεται με οπαδικές διαφορές, φαίνεται πως ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης του εγκλήματος με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να του περάσουν χειροπέδες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να συλλέγουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Η υπόθεση έχει οδηγηθεί ήδη στο Ανθρωποκτονιών.