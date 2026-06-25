H δηκτική απάντηση του Μάικ Τζέιμς στα νέα σενάρια μεταγραφής του

To όνομα του Μάικ Τζέιμς έχει ήδη συνδεθεί με αρκετές ομάδες της Euroleague και όχι μόνο και ο ίδιος δείχνει πως… κουράζεται από όλα τα σενάρια που κυκλοφορούν.

Πιο πρόσφατο ήταν το σενάριο συμφωνίας με την Ντουμπάι, ενώ το όνομά του είχε «παίξει» έντονα για την Μπαρτσελόνα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει. Ο ίδιος δε θα συνεχίσει στη Μονακό όπως είχε δηλώσει, την οποία βοήθησε να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Γαλλία, παίζοντας στο τελευταίο ματς των τελικών κόντρα στην Παρί.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι «καυτές» για τον ίδιο και για το ποια ομάδα θα τον κάνει δικό της. Ως τότε ο Τζέιμς φρόντισε να δώσει τη δική του δηκτική απάντηση για τις τελευταίες φήμες περί Ντουμπάι, γράφοντας σε λογαριασμό του στα social media:

«Φτιάχνετε τόσες πολλές ιστορίες που είναι πλέον δύσκολο να τις παρακολουθήσω. Ξυπνάω μετά από μια πτήση και μαθαίνων ότι έχω ήδη υπογράψει συμβόλαιο», έγραψε χαρακτηριστικά, διαψεύδοντας ουσιαστικά οποιαδήποτε συμφωνία.