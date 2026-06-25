Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Καράκας: «Από το 1900 είχε να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός – Δεν έχουμε ρεύμα και νερό» (vid)

Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας, στη Βενεζουέλα, έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές περιέγραψε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγκέλης.

«Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλος σεισμός από το 1900», υπογράμμισε τονίζοντας ότι ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και των τραυματιών.

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε στην εκπομπή «Συνδέσεις», λίγες ώρες μετά τις μεγάλες σεισμικές δονήσεις δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για νεκρούς, ενώ οι πρώτες αναφορές στα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 16 διασωθέντες. «Αύριο σίγουρα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι αριθμοί πιθανότατα θα αυξηθούν», είπε.

Επίσης ο κ. Μαραγκέλης έκανε λόγο για εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές, καθώς σε αρκετές περιοχές της πόλης έχουν διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση. «Εμείς στο κέντρο του Καράκας δεν έχουμε ούτε ρεύμα, ούτε νερό αυτή τη στιγμή, ενώ σε άλλα σημεία της πόλης η κατάσταση είναι πιο ομαλή», δήλωσε.

«Η αναστάτωση ήταν μεγάλη, έπεσαν πιάτα, ποτήρια και διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας δήλωσε ότι τουλάχιστον δύο παλαιά κτήρια έχουν καταρρεύσει σε περιοχές που βρίσκονται περίπου τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου διαμένει. «Έχω ακούσει για περισσότερες καταρρεύσεις, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω μόνο δύο», υπογράμμισε την ώρα που οι εικόνες σε διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές και σωρούς από ερείπια εκεί όπου άλλοτε υπήρχαν πολυκατοικίες.

Περιγράφοντας τις στιγμές του ισχυρού σεισμού, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας ανέφερε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμά του, στον 14ο όροφο πολυκατοικίας. «Μπορείτε να καταλάβετε πόσο έντονα το αισθανθήκαμε. Ευτυχώς το κτήριο είναι αντισεισμικό και άντεξε, όμως η αναστάτωση ήταν μεγάλη. Έπεσαν πιάτα, ποτήρια και διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι», δήλωσε.

Όπως είπε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, δεν επιχείρησαν να εγκαταλείψουν την πολυκατοικία κατά τη διάρκεια της δόνησης λόγω του ύψους στο οποίο βρίσκονταν. «Ήμασταν στον 14ο όροφο και δεν υπήρχε τρόπος να κατέβουμε τόσα πατώματα εκείνη τη στιγμή. Αν συνέβαινε κάτι σοβαρό, δεν θα προλαβαίναμε», σημείωσε.