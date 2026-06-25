Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη διοργάνωση ξεκίνησε σήμερα, αποκλειστικά online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης www.athens-open.com και του επίσημου συνεργάτη εισιτηρίων Ticketmaster, στο events.ticketmaster.gr.

Από σήμερα, 25 Ιουνίου, έως και την 1η Ιουλίου, θα ισχύει early bird έκπτωση 15%, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να εξασφαλίσει έγκαιρα τη θέση του σε προνομιακή τιμή για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που θα φιλοξενηθούν φέτος στην Αθήνα.

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 5 ευρώ και θα είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές κατηγορίες, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε θεατή. Συγκεκριμένα, το κοινό θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε:

Center Court Tickets, τα οποία προσφέρουν πλήρη πρόσβαση στη διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένου του Center Court, όπου θα διεξαχθούν οι μεγαλύτερες αναμετρήσεις του τουρνουά, καθώς και πρόσβαση στα υπόλοιπα αγωνιστικά courts — Grandstand και Court 3 — στα practice courts και στη Fan & Food Zone.

Ground Pass Tickets, τα οποία προσφέρουν πρόσβαση στα δύο υπόλοιπα αγωνιστικά courts — Grandstand και Court 3 — στα practice courts και στη Fan & Food Zone, χωρίς πρόσβαση στο Center Court.

Επιπλέον, οι φίλοι του τένις θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες VIP εισιτηρίων, με ειδική πρόσβαση στη διοργάνωση και στους αγώνες.

Η Fan & Food Zone θα αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο χαλάρωσης, ψυχαγωγίας και εμπειριών για μικρούς και μεγάλους, με δραστηριότητες, εκπλήξεις, επιλογές φαγητού και ξεχωριστές ενέργειες από τους Χορηγούς της διοργάνωσης.

Το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 θα φιλοξενήσει περισσότερες από 60 κορυφαίες τενίστριες από όλο τον κόσμο, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό τη σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τένις παγκόσμιας κλάσης. Ανάμεσα στις αθλήτριες που έχουν ήδη ανακοινωθεί για τη διοργάνωση βρίσκεται και η Μαρία Σάκκαρη, η οποία θα αγωνιστεί στα singles, δίνοντας ξεχωριστό ελληνικό ενδιαφέρον στο τουρνουά.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό για το ελληνικό τένις, καθώς πραγματοποιείται στην ίδια πόλη όπου είχε φιλοξενηθεί το Athens Trophy τη δεκαετία του 1980, συνδέοντας τη σύγχρονη εποχή του WTA Tour με την ιστορία του αθλήματος στην Ελλάδα.

Με τη Vanda Pharmaceuticals στον ρόλο του Ονομαστικού Χορηγού, το Athens Open φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία παγκόσμιας κλάσης για αθλήτριες και θεατές, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Αθήνας ως προορισμού φιλοξενίας μεγάλων διεθνών διοργανώσεων τένις.

Το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της διοργάνωσης θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα www.athens-open.com και στα επίσημα social media του τουρνουά, @athensopen.

Για την αγορά εισιτηρίων, επισκεφθείτε: events.ticketmaster.gr και athens-open.com