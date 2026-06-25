Παγκόσμιο: Μάχες για την πρόκριση σε τρεις ομίλους με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

Το παιχνίδι σου τα Σπάει και στο Παγκόσμιο με Σούπερ Προσφορά Γνωριμίας* Χωρίς Κατάθεση!

Τρεις ακόμα όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνονται με καθοριστικής σημασίας παιχνίδια για την πρόκριση στη φάση των «32».

Στις 23:00 αρχίζουν οι αγώνες του 5ου ομίλου Ισημερινός-Γερμανία και Κουρασάο-Ακτή Ελεφαντοστού. Η Γερμανία έχει εξασφαλίσει την 1η θέση στον όμιλο με 6 βαθμούς. Την πρόκριση διεκδικούν η Ακτή Ελεφαντοστού με 3 βαθμούς, ο Ισημερινός με 1 και το Κουρασάο με 1.

Στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής διεξάγονται τα παιχνίδια του 6ου ομίλου, Ιαπωνία-Σουηδία και Τυνησία-Ολλανδία. Μάχη για την πρόκριση δίνουν η Ολλανδία με 4 βαθμούς, η Ιαπωνία με 4 και η Σουηδία με 3, ενώ ουραγός χωρίς πόντο είναι η Ιαπωνία.

Στις 05:00 το πρωί της Παρασκευής αρχίζουν τα ματς του 4ου ομίλου, Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-ΗΠΑ. Την 1η θέση έχουν εξασφαλίσει οι ΗΠΑ με 6 βαθμούς. Για τη 2η θέση παλεύουν η Αυστραλία και η Παραγουάη με 3 βαθμούς. Η Τουρκία με 0 βαθμούς έχει αποκλειστεί.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* με δυάδες και άνω για τους αγώνες του 4ου, του 5ου και του 6ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές, ενισχυμένα bet builder ready* και ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρονται από το Pamestoixima.gr για τα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις:

Ισημερινός-Γερμανία (Πέμπτη, 23:00)

Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Τζαμάλ Μουσιάλα

Κουρασάο-Ακτή Ελεφαντοστού (Πέμπτη, 23:00)

Over 0.5 γκολ στο 1 ο ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ στο 1 ο ημίχρονο

ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ στο 1 ημίχρονο Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-2, 1-3 ή 1-4

Ιαπωνία-Σουηδία (Παρασκευή, 02:00)

Η Σουηδία να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ

Over 0.5 Ιαπωνία γκολ & Over 6.5 Ιαπωνία κόρνερ

Τυνησία-Ολλανδία (Παρασκευή, 02:00)

Να σκοράρει ο Κόντι Χάπκο

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

Παραγουάη-Αυστραλία (Παρασκευή, 05:00)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 7.5 κόρνερ

Ο Χούλιο Ενσίσο να σκοράρει & η Παραγουάη να κερδίσει

Τουρκία-ΗΠΑ (Παρασκευή, 05:00)

Over 0.5 ΗΠΑ γκολ & Over 6.5 ΗΠΑ κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

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