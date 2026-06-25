Θετική διάθεση, αλλά... θα τα ξαναπούν για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Δεν πάρθηκε καμία απόφαση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, ωστόσο το κλίμα ήταν θετικό.

Το πρωί της Πέμπτης (25/6) πραγματοποιήθηκε η πρώτη συζήτηση για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.

Απόφαση δεν πάρθηκε βέβαια, κάτι που αναμένεται να συμβεί προς τα τέλη Ιουλίου, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε μία πρώτη θετική διάθεση, χωρίς βεβαίως να σημαίνει αυτό απολύτως τίποτα για τι θα αποφασιστεί στο τέλος.

Οι εκπρόσωποι των Big-4 και συγκεκριμένα οι κ.κ.Μπουτσικάρης (Παναθηναϊκός), Καραπαπάς (Ολυμπιακός), Αναστασιάδης (ΠΑΟΚ) και Αλεξίου (ΑΕΚ) άκουσαν την εισήγηση που υπάρχει από πλευράς ΕΠΟ, αλλά οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν από τους ιδιοκτήτες των τεσσάρων "μεγάλων".

Το επόμενο διάστημα μάλιστα πρόκειται να σταθεί από την πλευρά της ΚΕΔ ένα αναλυτικό πλάνο για το μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει στην ελληνική διαιτησία την επόμενη διετία, ενώ πιθανώς να παραστεί και ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά σε επόμενη συνεδρίαση για να εξηγήσει το σκεπτικό του.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Κώστας Καραπαπάς δεν έδειξε αρνητικός, τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή, παρά τα όσα ενδεχομένως περίμεναν πολλοί, λέγοντας μεταξύ άλλων πως οι ξένοι ρέφερι που έρχονται και κάνουν λάθη δεν τιμωρούνται και θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο ώστε να ελέγχονται οι διαιτητές για τις αποφάσεις που λαμβάνουν.

