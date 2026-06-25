MotoGP: Εποχή Μπανάια στην Aprilia (pic)

Στην Aprilia θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φραντσέσκο Μπανάια, μετά την αποχώρησή του από την Ducati.

Πολλές οι εξελίξεις στον κόσμο του MotoGP, με τελευταία και μεγαλύτερη να είναι η ανακοίνωση της Aprilia για την έναρξη της συνεργασίας της με τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Φραντσέσκο Μπανάια, ο οποίος αποχώρησε από την Ducati. Ο 29χρονος Ιταλός αναβάτης υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, με ισχύ από το 2027, παίρνοντας τη θέση του Χόρχε Μαρτίν, που οδεύει προς… Yamaha.

Από τη στιγμή που ο Μπανάια εντάσσεται στην Aprilia Racing του Μάρκο Μπετζέκι, οι ισορροπίες στο grid αλλάζουν, με την «Ιταλική συνταγή» να ενισχύει σημαντικά το αγωνιστικό πρόγραμμα της Aprilia, ιδιαίτερα ενόψει των κανονιστικών αλλαγών που έρχονται το 2027, με τους κινητήρες των 850cc.

Τα νούμερα ενός πρωταθλητή

Τα επιτεύγματα που συνοδεύουν τον Μπανάια αποδεικνύουν το μέγεθος της μετακίνησης αυτής. Από το ξεχωριστό ξεκίνημα στο Moto3, με τον Ιταλό να κάνει από τότε τη διαφορά, κατακτώντας στη συνέχεια τρεις παγκόσμιους τίτλους. Ο πρώτος στο Moto2 το 2018, με δύο ακόμα πρωταθλήματα MotoGP να έρχονται το 2022 και το 2023.

Με 41 νίκες, 86 βάθρα και 35 pole positions, ο Φραντσέσκο Μπάινα είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους κορυφαίους αναβάτες της γενιάς του και ένας από τους κορυφαίους Ιταλούς όλων των εποχών.

Μάσιμο Ριβόλα (Γενικός Διευθυντής Aprilia Racing): «Ο Μικέλε Κολανίνιο (Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Piaggio) κι εγώ μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για τη στήριξη της Ιταλίας, και αυτός είναι ο λόγος που σκεφτήκαμε και οι δύο τον Μάρκο (Μπετζέκι) και τον Πέκο (Μπανάια) μαζί για το επόμενο κεφάλαιο της Aprilia Racing. Η άφιξη του Μπανάια αποτελεί μια επιβεβαίωση της αξίας του ιταλικού αθλητισμού, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει διακριθεί στην παγκόσμια σκηνή χάρη στα επιτεύγματα του Κίμι Αντονέλι στη Formula 1, του Γιάνικ Σίνερ στο τένις και της Φεντερίκα Μπρινιόνε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2026. Γι' αυτόν το λόγο, το να καλωσορίζουμε τον Πέκο μας γεμίζει με περηφάνια και δίνει στον ιταλικό αθλητισμό μια περαιτέρω ώθηση διεθνώς. Θα προσφέρουμε σε αυτόν και την οικογένειά του ένα θερμό καλωσόρισμα, αλλά πρώτα θα προσπαθήσουμε να τον κερδίσουμε! Το να έχουμε έναν αναβάτη με πολλαπλούς παγκόσμιους τίτλους είναι μια ευθύνη που ανυπομονούμε να αναλάβουμε».