Συγκλονιστικό βίντεο από τη Βενεζουέλα: Άνδρας βιντεοσκοπεί την αγωνιώδη έξοδό του από πολυώροφο κτίριο την ώρα του σεισμού

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 700 άλλοι τραυματίστηκαν από τους δύο διαδοχικούς ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα χθες Τετάρτη (24.06.2026) με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Οι διασώστες στην πρωτεύουσα Καράκας ψάχνουν μέσα στα ερείπια για επιζώντες, ενώ ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν για βοήθεια. Δυστυχώς, οι Αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά και θα ανέλθει σε δεκάδες χιλιάδες αν και ελπίδα όλων είναι να διαψευστούν ει δυνατόν πανηγυρικά.

Πολίτης στη Βενεζουέλα κατέγραψε εικόνες που είναι ενδεικτικές του πανικού, βιντεοσκοπώντας τη δραματική προσπάθειά του να εγκαταλείψει έναν πολυώροφο κτίριο την ώρα που ο σεισμός έπληττε την περιοχή.

Καθώς κατέβαινε βιαστικά τις σκάλες, η έκταση των ζημιών γινόταν ολοένα και πιο τρομακτική: ρωγμές στους τοίχους, κομμάτια μπετόν που είχαν αποκολληθεί και κλιμακοστάσια που έμοιαζαν έτοιμα να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή.

Το βίντεο αποτυπώνει με ανατριχιαστικό τρόπο τις στιγμές πανικού που έζησαν οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια της διπλής σεισμικής δόνησης.