Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ, εκτιμήσεις πως τα διαρκείας θα φτάσουν τις 24.000! 

Ένας πραγματικός πανικός επικρατεί από χθες το πρωί όταν και άνοιξε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε μεγάλος όγκος φίλων της ομάδας που έσπευσαν μαζικά να κλείσουν θέση για τη νέα σεζόν, με τη ζήτηση γενικότερα να είναι τεράστια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είναι πολύ πιθανό τα διαρκείας της ΑΕΚ φέτος να φτάσουν τις 24.000 που ουσιαστικά είναι και ο... κόφτης που έχουν θέσει από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ καθώς πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι ελεύθερων εισιτηρίων που θα βγαίνουν προς διάθεση, ενώ παράλληλα στα ευρωπαϊκά ματς πάντα υπάρχει δεσμευμένο το 5% για την θύρα των φιλοξενούμενων στην 46-48.

Αυτό που προκύπτει λοιπόν με βάση την τεράστια ζήτηση που υπάρχει και την πώληση που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι πως η ΑΕΚ φέτος θα ξεπεράσει κατα πολύ τον περσινό αριθμό που διατέθηκε (ήταν λίγο πάνω από 17.000) και μπορεί να αγγίξει τις 24.000. Μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό που δείχνει αφενός την εμπιστοσύνη του κόσμου προς την ομάδα όπως και το δέσιμο που έχει αναπτυχθεί με την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος και με τον τρόπο που ήρθε αυτό κόντρα σε όλους και σε όλα, ενώ πάντα στο μυαλό του κόσμου προφανώς υπάρχει και η λαμπερή προοπτική του Champions League.

Όλες οι λεπτομέρειες για τα διαρκείας της ΑΕΚ

Αρχίζει αύριο Τετάρτη (24/6) στις 10.00 η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-2027!



Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρέχει ολοκληρωμένη πώληση των εισιτηρίων διαρκείας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, ουρές και ταλαιπωρία!



Μπορείτε να αποκτήσετε το εισιτήριό σας σε ψηφιακή μορφή άμεσα και να το «κατεβάσετε» στο Gov.gr Wallet σας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαδικασία εισόδου στα γήπεδα.



Τα εισιτήρια διαρκείας για το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας κυκλοφορούν στις ίδιες ακριβώς τιμές με αυτές της περιόδου 2025-2026.



Οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας, θα έχουν προτεραιότητα για να αγοράσουν τη θέση τους σε κάθε ευρωπαϊκό ματς.



Για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας σας πατήστε ΕΔΩ.



Με το τμήμα εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στο [email protected] και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 2102250600 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-17:00).



Προνόμια κατόχων



Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος για τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας μας θα ισχύσουν σημαντικά προνόμια από τους χορηγούς της ΠΑΕ ΑΕΚ, τα οποία θα ανακοινωθούν αναλυτικά το επόμενο διάστημα.



Κάρτα φίλου ΑΕΚ



Υποχρεωτική για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας είναι όπως και τα προηγούμενα χρόνια η αγορά της Κάρτας Φίλου ΑΕΚ, με τα έσοδα να πηγαίνουν αποκλειστικά στο ερασιτεχνικό σωματείο, για τις ανάγκες των τμημάτων του.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά Κάρτας Φίλου ΑΕΚ δείτε ΕΔΩ.



Όλες τις πληροφορίες για τιμές, περιόδους αγορών και άλλες λεπτομέρειες μπορείτε να τις βρείτε ΕΔΩ.