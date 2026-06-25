Κόμο: Ανακοινώνει τον Καρβαχάλ

Μετά από 13 χρόνια επιτυχιών και τίτλων ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχωρεί στο τέλος του μήνα από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 34χρονος Μαδριλένος δεξιός μπακ δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα» μετά από μια δύσκολη σεζόν, στην οποία έχασε τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα μετά από προβλήματα τραυματισμών.

Ο Καρβαχάλ μίλησε με τον Σεσκ Φάμπρεγας, που οδήγησε την Κόμο στη συμμετοχή της στο Champions League, και θα συνεχίσει την καριέρα του στο ιταλικό πρωτάθλημα με διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Ντάνι Καρβαχάλ, με έξι τίτλους Champions League στο ενεργητικό του, εντάχθηκε στις ακαδημίες της Ρεάλ, τη «La Fabrica», πριν από 24 χρόνια και αποχωρεί έχοντας κερδίσει συνολικά 27 τίτλους με τη φανέλα των «μπλάνκος».