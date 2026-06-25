Άρης: Ο «αλμυρός» Λούνα και το «10» που... καίει τον Ρέγες

Η κομβική θέση πίσω από τους επιθετικούς και η ακριβή περίπτωση του Λούνα

Δημοσιεύματα από την Αργεντινή αναφέρουν εδώ και λίγες ώρες ότι ο Αρης κατέθεσε πρόταση για το 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου μεσοεπιθετικού, Αλεξ Λούνα. Ο παίκτης μετράει 17 συμμετοχές και 5 τέρματα φέτος στο πρωτάθλημα της Αργεντινής και το κασέ της μεταγραφής του υπολογίζεται γύρω στα 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Οι κιτρινόμαυροι έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του, για τη θέση "10" εδώ και μήνες, όμως οι νέες πληροφορίες κάνουν λόγο για απόρριψη της προσφοράς της ομάδας της Θεσσαλονίκης από τους Αργεντίνους.

Η πραγματικότητα ορίζει πως, πράγματι, ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει αρκετά περιθώρια να ανέβει πολύ παραπάνω από το 50% για τον παίκτη, του οποίου η περίπτωση χαρακτηρίζεται αρκετά... αλμυρή και δύσκολη.

Οι κιτρινόμαυροι καίγονται εδώ και πολύ καιρό για την θέση του επιτελικού μέσου, με τον Λούνα να φαντάζει μεν εξαιρετική περίπτωση, όμως δεν φαίνονται διατεθειμένοι να ξοδέψουν πολύ περισσότερο χρόνο για να πιέσουν, μέσω διαπραγματεύσεων, και θα στραφούν προς άλλη κατεύθυνση.

Ο στόχος είναι να καλυφθεί όσο πιο άμεσα γίνεται η θέση, με παίκτη που θα κουβαλήσει το δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού του Μιχάλη Γρηγορίου. Μια θέση που παραμένει "ορφανή" από την αποχώρηση του Μανού Γκαρθία, τον Ιανουάριο του 2025 και έπειτα. Μια δύσκολη αποστολή για τον Ρουμπέν Ρέγες και τους συνεργάτες του, που φέτος δείχνουν πιο υποψιασμένοι, μετά το περσινό "στραπάτσο" της θερινής μεταγραφικής περιόδου.