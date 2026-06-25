Πολλά μικρά παιδιά στην εκδήλωση του Τροπαίου της ΑΕΚ στην Πρέβεζα (vid)

Όμορφες εικόνες έρχονται από την Πρέβεζα, από την εκδήλωση του Τροπαίου της ΑΕΚ στην Πλατεία Οδυσσέα Ανδρούτσου.

Παρά πολλοί μικροί και μεγάλοι φίλοι της Ένωσης συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία προκειμένου να δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με το Τρόπαιο.

Το κλίμα όπως μπορείτε να δείτε ήταν πανηγυρικό με την Πρέβεζα να αποκτά κιτρινόμαυρο χρώμα.

Θυμίζουμε πως το βράδυ στις 20.00 το Τρόπαιο θα βρίσκεται στα Ιωάννινα, στην Πλατεία Μαβίλη.

Πρόγραμμα παρουσίας Τροπαίου Πρωταθλήματος από 25 έως 27 Ιουνίου

Το Tour του Τροπαίου συνεχίζεται και το επόμενο τριήμερο, από 25 έως 27 Ιουνίου, θα βρεθεί σε Ιωάννινα, Νέα Πέραμο, Νέα Αρτάκη και Λαμία.

ΠΕΜΠΤΗ 25/6

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Μαβίλη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: στις 20.00 στην Πλατεία Μικρασιατών Προσφύγων

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: στις 11.00 στο Λιμάνι Ν. Αρτάκης

ΛΑΜΙΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Ελευθερίας