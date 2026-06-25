Κεντζιόρα: «Συμφωνήσαμε με τον ΠΑΟΚ να αποχωρήσω ως ελεύθερος για προσωπικούς λόγους»

Ο Τόμας Κεντζιόρα «αποκάλυψε» τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ επιστρέφοντας στη Ντιναμό Κιέβου, τονίζοντας πως ο Δικέφαλος συμφώνησε με την απόφαση του.

Μετά από 3,5 χρόνια με την ασπρόμαυρη φανέλα, ο έμπειρος Πολωνός στόπερ μετακομίζει στην Ουκρανία για λογαριασμό της Ντιναμό Κιέβου, όπου έχει αγωνιστεί ξανά με απόλυτη επιτυχία.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Ουκρανών, οι οποίοι διεξάγουν την προετοιμασία τους στην Αυστρία και αποτελούν εν δυνάμει πιθανό αντίπαλο του ΠΑΟΚ, τόνισε πως ο Δικέφαλος συμφώνησε με την απόφασή του να επιστρέψει στην Ντιναμό για προσωπικούς λόγους.

«Δεν ήταν μια αυθόρμητη απόφαση. Ζύγισα όλα τα αγωνιστικά, προσωπικά και οικογενειακά δεδομένα, όμως δεν χρειάστηκα πολύ χρόνο για να αποφασίσω. Οι άνθρωποι της Ντιναμό μου έδειξαν ξεκάθαρα ότι η ομάδα με χρειάζεται και ότι υπολογίζουν σε μένα. Παράλληλα, στις συζητήσεις που είχα με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ συμφωνήσαμε πως θα αποχωρήσω ως ελεύθερος», απάντησε για τους λόγους που πήρε την απόφαση αυτή να επιστρέψει σε έναν σύλλογο που τον εκτιμά απεριόριστα.

Ο Τόμας Κεντζιόρα παρέμεινε για τέσσερις σεζόν στη Θεσσαλονίκη, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ενώ κατέγραψε τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε 141 συμμετοχές με την ασπρόμαυρη φανέλα.