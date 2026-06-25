Από τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά οι Σταμέλλος και Καλοσκάμης

Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε στην Κηφισιά τον Λουκά Σταμέλλο με καθεστώς συνιδιοκτησίας, ενώ της έδωσε ως δανεικό και τον Νεκτάριο Καλοσκάμη.

Η κινητικότητα στις τάξεις του Παναθηναϊκού δεν αφορά μόνο το κομμάτι της ενίσχυσης, αλλά και την αποσυμφόρηση του ρόστερ από ποδοσφαιριστές που δεν θα μπορούσαν φέτος να βρουν χρόνο στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το «Τριφύλλι» έφτασε σε συμφωνία με την Κηφισιά για την παραχώρηση του τερματοφύλακα Λουκά Σταμέλλου, με καθεστώς συνιδιοκτησίας (50%-50% για κάθε ομάδα).

Παράλληλα, στον σύλλογο των βορείων προαστίων θα αγωνίζεται φέτος και ο στόπερ Νεκτάριος Καλοσκάμης, ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό.