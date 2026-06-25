Η φοβερή απάντηση του Γιάννη στα… λουλούδια και στις φανέλες από τους φίλους των Μπακς (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα λείψει πολύ στο Μιλγουόκι και στους φίλους των Μπακς, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.

Η ανταλλαγή τον φέρνει μακριά από το Μιλγουόκι κι έπειτα από 13 διαδοχικά χρόνια. Οι φίλοι των Μπακς κρατούν τις καλύτερες αναμνήσεις από τον άνθρωπο που έφερε ξανά το πρωτάθλημα στην ομάδα τους.

Για να τον ευχαριστήσουν για όσα πρόσφερε αποφάσισαν να αφήσουν λουλούδια και φανέλες σε μια τοιχογραφία στην πόλη, που έχει τη μορφή του Greek Freak, δείχνοντας έτσι την αγάπη τους στο πρόσωπό του.

Ο ίδιος, βλέποντας την κίνηση αυτή με τα τόσα λουλούδια, έδωσε μια φοβερή απάντηση γεμάτη χιούμορ, γράφοντας στην συγκεκριμένη ανάρτηση: «Παιδιά, ακόμα ζωντανός είμαι», ενώ συμπλήρωσε με μία καρδιά και το emoji ευγνωμοσύνης.