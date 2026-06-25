Καλλιθέα: Μόλις 15 ετών το θύμα, ταυτοποιήθηκε από τα αποτυπώματά του - Δεν ήταν οπαδικό το κίνητρο

Νέα και κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το άγριο έγκλημα στην Καλλιθέα, αλλάζοντας άρδην την εικόνα της υπόθεσης. Το θύμα, που παρέμενε μέχρι πρότινος στα αζήτητα, ταυτοποιήθηκε και είναι 15 ετών, και όχι 17 όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά.

Η ταυτοποίηση του άτυχου ανήλικου κατέστη δυνατή μέσω της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) από τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος ήταν ήδη καταχωρημένος στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., καθώς είχε συλληφθεί πρόσφατα για κατοχή μαχαιριού και σιδερογροθιάς.

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια.

Αποκλείεται το οπαδικό κίνητρο

Με την ταυτοποίηση του θύματος, το τοπίο γύρω από τα κίνητρα της φονικής επίθεσης ξεκαθαρίζει. Οι Αρχές αποκλείουν οριστικά το ενδεχόμενο της οπαδικής βίας, επιβεβαιώνοντας πως τόσο ο ομολογημένος δράστης όσο και το θύμα ανήκαν στον ίδιο οπαδικό χώρο και φορούσαν ρούχα της ίδιας ομάδας.

Πλέον, η έρευνα επικεντρώνεται στο σενάριο των διαφορών μεταξύ ομάδων (συμμοριών) ανηλίκων της περιοχής. Φαίνεται πως επρόκειτο για ένα ραντεβού που κατέληξε σε άγρια σύγκρουση, όταν η παρέα του 15χρονου δέχθηκε επίθεση αρχικά από τρία άτομα, τα οποία στη συνέχεια κάλεσαν ενισχύσεις, με άλλους πέντε νεαρούς να φτάνουν στο σημείο με αυτοκίνητο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος δέχθηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τη μοιραία μαχαιριά στον θώρακα στην οδό Μεγαλουπόλεως. Ο δράστης, που έχει ήδη συλληφθεί και ομολογήσει, ισχυρίστηκε ότι πέταξε το φονικό μαχαίρι σε κάδο απορριμμάτων.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε συνολικά 13 προσαγωγές (τέσσερις εκ των οποίων μετατρέπονται σε συλλήψεις), ρίχνοντας πλέον όλο το βάρος στην αποκωδικοποίηση της δράσης αυτών των ομάδων ανηλίκων.

Πηγή: ieidiseis.gr