Σεμινάριο για την ασφαλή και υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τα στελέχη του

Στην περαιτέρω ενίσχυση του ψηφιακού του μετασχηματισμού και στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του επενδύει το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), το οποίο διοργάνωσε ειδικό σεμινάριο με αντικείμενο την ορθή, ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, τα στελέχη του Οργανισμού είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς και για τις προκλήσεις που συνδέονται με την προστασία δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια και τη συμμόρφωση με τις αρχές της υπεύθυνης χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρακτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την επιτάχυνση διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών, αθλητικών φορέων και συνεργατών. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές για την ασφαλή αξιοποίηση των σχετικών εργαλείων, με γνώμονα τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την προστασία των πληροφοριών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΟΑΚΑ για την υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και την καλλιέργεια μιας σύγχρονης ψηφιακής κουλτούρας, που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του μεγαλύτερου αθλητικού συγκροτήματος της χώρας και στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς το κοινό.

H σχετική ενημέρωση:

«Σεμινάριο για την Ορθή και Ασφαλή Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Στελέχη του ΟΑΚΑ

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), στο πλαίσιο του ψηφιακού του μετασχηματισμού και της συνεχούς επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του, πραγματοποίησε ειδικό σεμινάριο με θέμα την ορθή, ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, τα στελέχη του Οργανισμού ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα εργαλεία AI στην καθημερινή εργασία, καθώς και για τις βέλτιστες πρακτικές προστασίας δεδομένων, κυβερνοασφάλειας και υπεύθυνης αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην απλοποίηση διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και συνεργατών.

Το ΟΑΚΑ παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις και επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του οργανισμού, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο, καινοτόμο και ψηφιακά ώριμο περιβάλλον εργασίας.

Μαζί, χτίζουμε το ΟΑΚΑ του αύριο».