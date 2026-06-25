ΠΑΣΟΚ: Υποψήφιος στην Α΄ Αθήνας ο Γιάννης Σγουρός στις επόμενες εκλογές

Στην πρώτη γραμμή του ΠΑΣΟΚ ενόψει των επόμενων εκλογών μπαίνει ο Γιάννης Σγουρός, μετά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι της Πέμπτης (25.06.2026) με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή.

Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής και πρώην νομάρχης Αθηνών Γιάννης Σγουρός θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, σηματοδοτώντας τη διεύρυνση της εκλογικής μάχης της Χαριλάου Τρικουπη με πρόσωπα που έχουν διαδρομή στην αυτοδιοίκηση και στον δημόσιο βίο.

Ο Γιάννης Σγουρός έχει συνδέσει το όνομά του με έργα υποδομής στην Αττική, ενώ διαθέτει μακρά πορεία και στον χώρο του αθλητισμού. Υπήρξε αθλητής και πρόεδρος του Μίλωνα, γενικός γραμματέας Αθλητισμού, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, καθώς και μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων και της Οργανωτικής Επιτροπής «Αθήνα 2004».

Με την υποψηφιότητα Σγουρού, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να ενισχύσει το ψηφοδέλτιο της Α΄ Αθήνας με ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο, με αυτοδιοικητική εμπειρία και θεσμικό αποτύπωμα.

Πηγή: newsit.gr