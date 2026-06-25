Παναθηναϊκός: Στάση αναμονής για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός τηρεί σε πρώτη φάση στάση αναμονής όσον αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του Πρωταθλήματος.

Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έγινε μια πρώτη συζήτηση σχετικά με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του Πρωταθλήματος, εκεί όπου τα τελευταία χρόνια σφυρίζουν αποκλειστικά ξένοι.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν διατήρησε σε πρώτη φάση στάση αναμονής και δεν πρόκειται να τοποθετηθεί για το ζήτημα αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις.

Υπενθυμίζουμε πως για την παρουσία ξένων διαιτητών στα ντέρμπι υπήρξε συμφωνία όλων των «μεγάλων» της Ελλάδας και μένει να φανεί εάν από την επόμενη σεζόν θα διαμορφωθεί μια νέα κατάσταση.