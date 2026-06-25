Η Ρωσία επανέρχεται στις διοργανώσεις Νέων της FIFA

Περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ρωσία θα έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει σε μια διοργάνωση Νέων της FIFA για πρώτη φορά, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε ότι το νέο Φεστιβάλ U-15, που θα διεξαχθεί στο Αζερμπαϊτζάν από τις 22 έως τις 31 Οκτωβρίου, θα είναι ανοιχτό σε «όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA».

Ενώ οι ρωσικές Εθνικές ομάδες και οι σύλλογοι έχουν αποκλειστεί από διεθνείς διοργανώσεις από το 2022, με κοινή - και εξαιρετικά σπάνια - απόφαση μεταξύ της FIFA και της UEFA, η ιδιότητα μέλους της Ρωσικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δεν έχει ανασταλεί.

«Αυτό το τουρνουά «είναι ανοιχτό σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της FIFA στο AFP, χωρίς να αναφέρει άμεσα τη συμμετοχή της Ρωσίας, υποδεικνύοντας ότι η μορφή του αγώνα και οι λεπτομέρειες των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν αργότερα.

Αυτή η απόφαση αποτελεί «ένα σημαντικό βήμα προς την επιστροφή των ρωσικών ομάδων στον διεθνή αθλητισμό», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Αθλητισμού Μιχαήλ Ντεγκιαρίοφ σε δήλωσή του στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ελπίδα του για «ένα πρώτο βήμα προς την πλήρη επιστροφή» των ρωσικών συλλόγων και Εθνικών ομάδων στις διεθνείς διοργανώσεις.

Αυτή η επαναφορά αποτελεί μέρος μιας σταδιακής επιστροφής των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών, οι οποίοι έχουν υποστεί κυρώσεις από το 2022. Τον Μάιο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) συνέστησε την άρση των περιορισμών για τους Λευκορώσους αθλητές, οι οποίοι θα μπορούν να αγωνίζονται με τον εθνικό τους ύμνο και τη σημαία τους και να επιστρέφουν στα ομαδικά αθλήματα, ενώ συνέστησε να παραμείνουν σε ισχύ οι περιορισμοί για τους Ρώσους αθλητές.

Μετά την απαγόρευση που τους επιβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, οι Ρώσοι αθλητές επανεντάχθηκαν με ουδέτερη σημαία τον Μάρτιο του 2023, υπό ορισμένες προϋποθέσεις: περιορισμός σε ατομικά αγωνίσματα, μη ενεργή υποστήριξη του πολέμου στην Ουκρανία και μη σύναψη συμβάσεων με τον στρατό ή τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Αρκετές διεθνείς ομοσπονδίες, ωστόσο, αποστασιοποιήθηκαν από τις συστάσεις της ΔΟΕ, επιτρέποντας τόσο στους Ρώσους όσο και στους Λευκορώσους αθλητές να ανακτήσουν τα εθνικά τους χρώματα και ύμνους, όπως παρατηρείται στη γυμναστική, το τζούντο και την κολύμβηση.

Όσον αφορά τους αγώνες Εφήβων, μια Ολυμπιακή Σύνοδος Κορυφής που συγκέντρωσε τη ΔΟΕ και εκπροσώπους διεθνών ομοσπονδιών τον περασμένο Δεκέμβριο ψήφισε υπέρ της επαναφοράς των αθλητών και από τις δύο χώρες, με τους ύμνους και τις σημαίες τους.

Το 2023, η UEFA έκανε μια πρώτη προσπάθεια να επαναφέρει τις ρωσικές ομάδες Νέων στις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, χωρίς τις σημαίες, τους εθνικούς ύμνους ή τις επίσημες στολές τους, προκειμένου να αποφευχθεί η «τιμωρία» τους για «πράξεις για τις οποίες οι ενήλικες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι».

Ωστόσο, η διοικητική αρχή αναγκάστηκε να εγκαταλείψει αυτό το σχέδιο ενόψει των απειλών μποϊκοτάζ από την Ουκρανία, καθώς και από τις ομοσπονδίες της Αγγλίας, της Πολωνίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Σουηδίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας, της Νορβηγίας και της Ρουμανίας.