Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας - Κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε στον Ορχομενό Βοιωτίας σήμερα (25 Ιουνίου 2026) λίγο μετά τις 15:30, σε αγροτοδασική έκταση.

Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 36 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στον Ορχομενό #Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 13 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο μεταξύ, το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: cnn.gr