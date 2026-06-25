Νέο «μπαμ» στο ΝΒΑ: Στους Τίμπεργουλβς ο ΛαΜέλο Μπολ!

Νέο «μπαμ» στο ΝΒΑ με τον ΛαΜέλο Μπολ να μετακομίζει από τους Χόρνετς στους Τίμπεργουλβς και να γίνεται συμπαίκτης του Άντονι Έντουαρντς!

Όπως αναφέρει το «ESPN», η ομάδα της Μινεσότα ήρθε σε συμφωνία με την αντίστοιχη της Σάρλοτ και θα προσθέτει στο ρόστερ της τον Αμερικανό άσο δίπλα στον Έντουαρντς.

Το deal των δύο πλευρών περιέχει και τη μετακίνηση του Τζος Γκριν στους Τίμπεργουλβς, με τον Ναζ Ριντ να κάνει το αντίθετο δρομολόγιο.

Επιπλέον οι Χόρνετς πήραν πολλά picks, με την ομάδα της Σάρλοτ να έχει πλέον την πρώτη επιλογή των Τίμπεργουλβς για το 2028, 2029 και το 2030, τρεις μελλοντικές επιλογές δεύτερου γύρου (2029, 2032, 2033), αλλά και μια μη προστατευμένη επιλογή πρώτου γύρου για το 2033.

Έτσι οι Τίμπεργουλβς κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό δίδυμο, παρότι ουσιαστικά δέσμευσαν το μέλλον τους στο κομμάτι του draft.