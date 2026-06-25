«Ενδιαφέρον της Βενέτσια για Μπρινιόλι» (pic)

Την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι φαίνεται πως εξετάζει η Βενέτσια που ψάχνει ενίσχυση στον άσο.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντουλά, η ιταλική ομάδα που ανέβηκε φέτος στη Serie A, παρακολουθεί την περίπτωση του γκολκίπερ της ΑΕΚ ενώ στο ρεπορτάζ συμπληρώνεται επίσης πως ο ίδιος ο Μπρινιόλι έχει εκφράσει την διαθεσιμότητά του στην Βενέτσια.

Θυμίζουμε πως ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, που τη φετινή σεζόν ειχε επτά συμμετοχές καθώς βασική επιλογή του Νίκολιτς ήταν ο Θωμάς Στρακόσα, κάτι που προφανώς θα ισχύσει και τη νέα σεζόν, έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2027. Μένει πλέον να δούμε κατά πόσο έχει βάση το συγκεκριμένο ρεπορτάζ όπως και το εάν θα γίνει κάποια επίσημη κρούση στην Ένωση...