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«Θέλει τον Όσμαν η Εφές» γράφουν οι Τούρκοι!

Μπάσκετ
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Οι Τούρκοι γράφουν πως η Εφές επιθυμεί την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό!

Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει πως η ομάδα του Πάμπλο Λάσο θέλει να επαναπατρίσει τον άσο του «τριφυλλιού», επιθυμώντας την απόκτησή του.

Το «basketfaul» τονίζει μάλιστα πως η Εφές έχει ήδη ρωτήσει τον Παναθηναϊκό για τo status του Τούρκου άσου και θα πρέπει να καταβάλει ένα σημαντικό buy out για να τον αποκτήσει.

Ο Όσμαν ήταν από τους πρωταγωνιστές του «τριφυλλιού» τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague, μετρώντας 12,9 πόντους, 3,5 ασίστ και 1,2 ασίστ μέσο όρο, έχοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

«Θέλει τον Όσμαν η Εφές» γράφουν οι Τούρκοι!