«Θέλει τον Όσμαν η Εφές» γράφουν οι Τούρκοι!

Οι Τούρκοι γράφουν πως η Εφές επιθυμεί την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό!

Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει πως η ομάδα του Πάμπλο Λάσο θέλει να επαναπατρίσει τον άσο του «τριφυλλιού», επιθυμώντας την απόκτησή του.

Το «basketfaul» τονίζει μάλιστα πως η Εφές έχει ήδη ρωτήσει τον Παναθηναϊκό για τo status του Τούρκου άσου και θα πρέπει να καταβάλει ένα σημαντικό buy out για να τον αποκτήσει.

Ο Όσμαν ήταν από τους πρωταγωνιστές του «τριφυλλιού» τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague, μετρώντας 12,9 πόντους, 3,5 ασίστ και 1,2 ασίστ μέσο όρο, έχοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.