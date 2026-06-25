Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε ο Ζάγκαρς

Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Άρτουρς Ζάγκαρς, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.

Ο Λετονός άσος ολοκλήρωσε τη θητεία του στη Φενέρμπαχτσε και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μακριά από τους πρωταθλητές Τουρκίας.

Ο Ζάγκαρς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μέτρησε 3,4 πόντους και 1,6 ασίστ μέσο όρο.