Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε ο Ζάγκαρς

Ο Λετονός άσος ολοκλήρωσε τη θητεία του στη Φενέρμπαχτσε και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μακριά από τους πρωταθλητές Τουρκίας.
Ο Ζάγκαρς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μέτρησε 3,4 πόντους και 1,6 ασίστ μέσο όρο.
Arturs Zagars’a Teşekkürlerimizle! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 25, 2026
2024-25 sezonu öncesinde kadromuza katılan Arturs Zagars ile yollarımız ayrılmıştır.
Çubuklu formamızla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Arturs Zagars’a tüm emekleri için… pic.twitter.com/dZD36jbwIJ