Το 'χασαμε το κορμί πατριώτες: Φόρεσε δαχτυλίδι η Αλίσα Λέμαν (pics)

Το «ναι» είπε η Αλίσα Λέχμαν στον αγαπημένο της και ετοιμάζεται για γάμο.

Ούτε έναν χρόνο μετά από τον χωρισμό της με τον Ντούγκλας Λουίζ, η Αλίσα Λέχμαν βρήκε αλλού την αγάπη και ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό η διάσημη ποδοσφαιρίστρια, είπε το «ναι» στον αγαπημένο της Μοντέλ Μακένζι, φόρεσε το δαχτυλίδι και ετοιμάζεται για τον γάμο τους.

Ο Μακένζι έγινε γνωστός από την εκπομπή Love Island στην Αγγλία, ενώ επίσης παίζει ποδόσφαιρο ημι-επαγγελματικά, σε ομάδα μικρής κατηγορίας της χώρας.

Δείτε εδώ την ανάρτηση της Αλίσα Λέχμαν και άλλα post που έχει κάνει στο instagram: