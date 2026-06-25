Το παρασκήνιο πίσω από τη Βενέτσια και τον Μπρινιόλι

Η ιταλική ομάδα που κέρδισε την άνοδο στη Serie A, εμφανίζεται να εξετάζει την περίπτωση του 34χρονου τερματοφύλακα της ΑΕΚ και το SDNA…σκάλισε στη γειτονική χώρα.

Η πληροφορία του Ιταλού δημοσιογράφου, Αλφρέντο Πεντουλά ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ωστόσο, πίσω από τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια προϋπάρχουσα…σχέση του Ιταλού τερματοφύλακα με τον σύλλογο, χωρίς αυτό να ακυρώνει a priori το ρεπορτάζ που ήρθε από τη γειτονική χώρα.

Παρά το γεγονός ότι ο Μπρινιόλι εκπροσωπείται από τη «Vigo Global Sport Services» του Κλαούντιο Βιγκορέλι (φωτ.) ενός από τα πιο ισχυρά μανατζερικά γραφεία της ιταλικής αγοράς, η Βενέτσια δεν έχει σήμερα ούτε έναν ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της που να συνεργάζεται με το ίδιο γραφείο.

Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια εμφανής «γέφυρα» μέσω κοινής εκπροσώπησης παίκτη.

Εξίσου σημαντικό είναι πως από την αναζήτηση σε ιταλικά δημοσιεύματα των τελευταίων ετών δεν προκύπτει ότι η Βενέτσια είχε κινηθεί ξανά για τον 34χρονο γκολκίπερ.

Ούτε όταν αποχώρησε από την Έμπολι, ούτε πριν υπογράψει στην ΑΕΚ υπήρξε καταγεγραμμένο ενδιαφέρον από το ιταλικό κλαμπ.

Παράλληλα, δεν εντοπίζεται κάποια προσωπική σύνδεση του Μπρινιόλι με τα πρόσωπα που «τρέχουν» σήμερα το ποδοσφαιρικό τμήμα της Βενέτσια.

Ο προπονητής Τζιοβάνι Στρόπα δεν έχει συνεργαστεί ποτέ μαζί του, ενώ ούτε ο αθλητικός διευθυντής Φίλιπο Αντονέλι, ούτε ο τεχνικός διευθυντής Κριστιάν Μολινάρο έχουν κοινό παρελθόν με τον Ιταλό τερματοφύλακα της Ένωσης.

Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση εφόσον πράγματι υφίσταται ενδιαφέρον της Βενέτσια, δεν στηρίζεται σε προσωπικές γνωριμίες ή σε κάποιο «παλιό φλερτ», αλλά περισσότερο σε αγωνιστικά δεδομένα.

Η Βενέτσια, ως νεοφώτιστη στη Serie A, αναζητά έναν έμπειρο τερματοφύλακα που γνωρίζει άριστα την κατηγορία και μπορεί είτε να διεκδικήσει θέση βασικού, είτε να δημιουργήσει ένα δυνατό δίδυμο κάτω από τα δοκάρια. Ο Μπρινιόλι συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, έχοντας μεγάλη εμπειρία από το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να υποτιμάται και ο ρόλος του Κλαούντιο Βιγκορέλι.

Το γραφείο του διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με μεγάλο αριθμό συλλόγων της Serie A και της Serie B, γεγονός που συχνά διευκολύνει τη δημιουργία επαφών, ακόμη κι όταν δεν υπάρχουν κοινοί ποδοσφαιριστές σε έναν σύλλογο.