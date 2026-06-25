BCL: ΑΕΚ και Περιστέρι Betsson στους ομίλους, στα προκριματικά Προμηθέας και Κολοσσός

ΑΕΚ και Περιστέρι Betsson θα είναι στους ομίλους του Basketball Champions League, με τους Προμηθέα και Κολοσσό να είναι στα προκριματικά και να παλεύουν για μία θέση στη regular season.

Γνωστές έγιναν οι ομάδες που θα απαρτίσουν τους ομίλους του BCL, με την Ελλάδα να έχει δύο εκπροσώπους, αφού ΑΕΚ και Περιστέρι Betsson είναι στη regular season της διοργάνωσης.

Η Ένωση είναι μόνιμα παρούσα, με την ομάδα των δυτικών προαστίων να αφήνει το FIBA Europe Cup και να βρίσκεται πλέον στο Basketball Champions League.

Δύο θέσεις στη regular season θα διεκδικήσουν 24 ομάδες μέσω των προκριματικών, ανάμεσα στις οποίες θα ο Προμηθέας και ο Κολοσσός.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, ο νικητής του BCL της σεζόν 2026-27 θα έχει εξασφαλισμένη θέση στο ΝΒΑ Europe της περιόδου 2027-28, όταν θα ξεκινήσει η νέα διοργάνωση.