Μάρω Κοντού: «Πάντα βαστάω μαχαίρι» λέει ο 93χρονος που εισέβαλε στο νοσοκομείο Αττικόν

Τη δική του εκδοχή για τον λόγο που προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού φέροντας μάλιστα επάνω του ένα μαχαίρι, έδωσε ο 93χρονος που το βράδυ της Τετάρτης (25/6) σκόρπισε τον τρόμο στο νοσοκομείο Αττικόν.

Ο ίδιος μιλώντας στο MEGA ισχυρίζεται ότι δεν μπήκε στο δωμάτιο της αγαπημένης ηθοποιού, για να της κάνει κακό, ενώ σημείωσε ότι πάντα κουβαλάει ένα μαχαίρι για την προστασία του, επειδή μένει στον Άγιο Παντελεήμονα.

Αφού κατάφερε να περάσει ανενόχλητος από την είσοδο του νοσοκομείου και έφτασε μέχρι τον δεύτερο όροφο, εκεί τον αντιλήφθηκε εγκαίρως μια νοσηλεύτρια του θαλάμου, η οποία πρόσεξε ότι εξείχε από το παντελόνι του ένα κουζινομάχαιρο συνολικού μήκους 20 εκατοστών.

Ο 93χρονος που συνελήφθη χτες βράδυ, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα:

«Το μαχαίρι εγώ το βαστάω πάντοτε, δεν το είχα για κακό. Περπατάω τη νύχτα, το είχα σκοπό να γυρίσω. Τώρα μου λένε είναι στο παθολογικό. Μπορεί αν την έβρισκα κι έξω. Μόλις πήγα εγώ, με περικύκλωσαν όλοι. Εγώ είμαι από μάνα ορφανός, και από πατέρα ορφανός. Ο πατέρας μου ήτανε από την Κωνσταντινούπολη», είπε ο 93χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπερήλικας κατάγεται από το Αργυρόκαστρο και είναι κάτοικος Αγίου Παντελεήμονα.

Η μαρτυρία του φύλακα που αφόπλισε τον 93χρονο

Παράλληλα, ο φύλακας που αφόπλισε τον 93χρονο λίγο πριν καταφέρει να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού περιέγραψε στο ΜΕGA όλα όσα συνέβησαν:

«Ήρθε για επισκεπτήριο 10 η ώρα το βράδυ. Περιφερόταν και τον σταματήσανε οι συνάδελφοι. Με καλέσανε εμένα και σαν υπεύθυνος βάρδιας και πήγα. Και τον είδαμε, μας κίνησε την περιέργεια. Είχε φτάσει, ναι(στον διάδρομο όπου ήταν το δωμάτιο της Μάρως Κοντού). Έλεγε ότι θέλει να πάει εκεί, ας πούμε. Ότι είναι ξάδερφος λέει και κάτι τέτοια.

Εγώ τον κατέβασα κάτω τον πήγαμε σε ένα χώρο στο προαύλιο, έτσι μακριά από τους υπόλοιπους και κάλεσα την αστυνομία για εξακρίβωση. Ήταν στο τσαντάκι του (το μαχαίρι) και φόραγε ένα τσαντάκι κρεμαστό και ήταν σε εμφανές σημείο. Αλλά ο άνθρωπος φαινόταν ότι δεν ήταν καλά. Όταν του το πήρα εγώ σε ανύποπτο χρόνο, φώναζε, τον απασχόλησα και του το πήρα με την πρώτη ευκαιρία. Απίστευτο κι όμως αληθινό».

Το χρονικό

Ήταν λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας. Ο 93χρονος φορώντας καπέλο και κρατώντας μια γλάστρα στα χέρια μπαίνει ανενόχλητος και κατευθύνεται προς την καρδιολογική κλινική όπου νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός.

«Βρέθηκε στον διάδρομο καρδιολογικής και παιδιατρικής να περιφέρεται 10 η ώρα το βράδυ», είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σαν από μηχανής Θεός εμφανίζεται μια νοσηλεύτρια που παραξενεύεται από την παρουσία του άνδρα στον διάδρομο του νοσοκομείου.

- Γεια σας κύριε, τι κάνετε εδώ τέτοια ώρα; Μπορώ κάπως να σας βοηθήσω;

- Έχω έρθει να επισκεφτώ την Μάρω Κοντού. Είμαι συγγενής της.

- Μα οι ώρες επισκεπτηρίου είναι έξι με οκτώ. Τέτοια ώρα, δέκα παρά τέταρτο δεν υπάρχει επισκεπτήριο.

Η νοσηλεύτρια γρήγορα αντιλαμβάνεται πως κάτι δεν πάει καλά και με την άκρη του ματιού της βλέπει στην πίσω τσέπη του παντελονιού του να εξέχει κάτι.

Η κατάσταση υγείας της Μάρως Κοντού

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρω Κοντού δεν ενημερώθηκε χτες βράδυ για την απόπειρα του 93χρονου να μπει μέσα στη νύχτα στο δωμάτιο της με μαχαίρι ώστε να μην ταραχτεί.

Η ηθοποιός εξακολουθεί να νοσηλεύεται για δεύτερη εβδομάδα στο Αττικόν εξαιτίας ενός τραυματισμού που είχε μετά από πτώση στο σπίτι της. Την περασμένη Κυριακή μάλιστα είχε τα γενέθλια της κλείνοντας τα 92 χρόνια.

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν ωστόσο η παρ’ ολίγον περιπέτεια για την αγαπημένη ηθοποιό ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα που επικρατεί με την φύλαξη των νοσοκομείων.

Πηγή: cnn.gr