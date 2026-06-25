Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Πράσινο φως από τη Διάσκεψη των Προέδρων για τον Μπακέλα εν μέσω πρωτοφανούς αποχής υποψηφίων

Πράσινο φως έλαβε την Πέμπτη (25.06.2026) από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας συνταξιοδοτείται στις 30 Ιουνίου 2026.

Αίσθηση προκαλεί, ωστόσο, η εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή στη διαδικασία. Από τους συνολικά 37 υποψηφίους -αντεισαγγελείς, αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου και αρεοπαγίτες- οι οποίοι περιλαμβάνονταν στη λίστα και πληρούσαν τις προϋποθέσεις, προσήλθαν στην ακρόαση μόλις έξι. Εξ αυτών, μάλιστα, δύο δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται για τη θέσου του νέου εισαγγελέα.

Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται είτε ως ένδειξη ότι οι ίδιοι οι υποψήφιοι θεωρούν την επιλογή προαποφασισμένη, είτε ως απόσταση από μια διαδικασία που διεξάγεται υπό το βάρος της έντονης κριτικής για τα πρόσωπα της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, από τους 10 αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που βρίσκονταν στη λίστα προσήλθαν τέσσερις. Από τους 9 αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου προσήλθε ένας, ενώ από τους 18 αρεοπαγίτες προσήλθε επίσης ένας.

Τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας, με 17 ψήφους. Ακολούθησαν ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης με 12 ψήφους, η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μαρία Γκανέ με 7 ψήφους και ο αρεοπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας.

Κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε αυξημένη πλειοψηφία.

Η τελική απόφαση για την επιλογή του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου θα ληφθεί από το υπουργικό συμβούλιο.

Πηγή: newsit.gr