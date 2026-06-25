Αλέξης Τσίπρας: «Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά»

Την πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στο κεντρικό δελτίο του Alpha, επιχειρώντας να παρουσιάσει το νέο πολιτικό εγχείρημα ως απάντηση στο κενό που, όπως είπε, υπάρχει στο πολιτικό σύστημα και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

«Η χώρα πορεύτηκε τα τελευταία χρόνια με ένα κόμμα και αυτό δεν είναι καλό για τη Δημοκρατία μας», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης έκανε την κυβέρνηση «πιο αλαζονική». Κατά τον ίδιο, οι πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις δείχνουν ότι υπάρχει τάση να καλυφθεί αυτό το κενό.

«Έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ»

Απαντώντας στο ερώτημα αν έκανε σωστά που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είχε ολοκληρωθεί ένας ιστορικός πολιτικός κύκλος.

«Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι έχει κλείσει και ένας δικός μου κύκλος», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν επιχειρεί να πιάσει το νήμα από εκεί όπου το άφησε.

«Ανοίγω έναν νέο κύκλο, με νέα πρόσωπα αλλά ίδιες αξίες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων.

«Κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά της διαμαρτυρίας»

Ο κ. Τσίπρας επέμεινε ότι η επιστροφή του στην ενεργό πολιτική δεν έχει ως στόχο την απλή καταγραφή ποσοστών ούτε την προσωπική του επαναφορά στο προσκήνιο.

«Δεν επέστρεψα για να καταγράφω ποσοστά. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο», ανέφερε, συμπληρώνοντας: «Θέλουμε να είμαστε κυβερνώσα Αριστερά και όχι Αριστερά της διαμαρτυρίας».

Όπως είπε, στόχος της ΕΛΑΣ είναι να καταθέσει μια «ρεαλιστική πρόταση» διακυβέρνησης και να μιλήσει για τη λύση των προβλημάτων των πολιτών.

Η «ψαλίδα» με τη ΝΔ και οι δημοσκοπήσεις

Ο πρώην πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το πολιτικό σύστημα μπαίνει σε νέα φάση. Όπως είπε, από το 2016 και μετά η Νέα Δημοκρατία είχε σταθερά δημοσκοπικό προβάδισμα άνω των δέκα μονάδων, ωστόσο σήμερα «η ψαλίδα κλείνει».

«Πάμε ξανά σε ένα σύστημα ισχυρών πόλων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό αποτελεί μόνο «τον μισό στόχο». Ο άλλος, όπως είπε, είναι «η νίκη για την αλλαγή πολιτικής».

Παρά τα θετικά ποσοστά των πρώτων μετρήσεων, απέφυγε να μιλήσει για επιτυχία. «Δεν θέλω να πω ότι πετύχαμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε», σημείωσε.

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«Δεν έχω καμία φιλοδοξία»

Σε προσωπικό τόνο, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι δεν επιστρέφει από φιλοδοξία. «Δεν έχω καμία επιδίωξη ή φιλοδοξία. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Κανείς δεν μου καταλογίζει ανεντιμότητα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω τον αρχηγό. Στόχος είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα που ασφυκτιά σήμερα».

Ερωτηθείς τι θα κάνει αν το εγχείρημα δεν πετύχει, απάντησε ότι «υπάρχουν ήττες που σε κάνουν σοφότερο».

Οι όροι για τον ΣΥΡΙΖΑ

Αναφερόμενος στη σχέση της ΕΛΑΣ με τον ΣΥΡΙΖΑ και στο ενδεχόμενο συμμετοχής στελεχών από την Κουμουνδούρου, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η νέα προσπάθεια δεν ξεκινά ως «πάρτι» στο οποίο ο ίδιος καλεί όποιους θέλει.

«Δεν κάνω πάρτι για να καλώ σπίτι μου αυτούς που θέλω ή δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα αρχή, μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, αλλά υπάρχουν δύο όροι: η προσπάθεια να μη γεννηθεί μέσα από τη Βουλή και να μη θεωρεί κανείς ότι υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.

«Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, είναι στο χέρι τους», είπε, προσθέτοντας: «Δεν έχουμε ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση».

«Δεν ιδρυθήκαμε για να συγκολλήσουμε θραύσματα»

Ο κ. Τσίπρας απέρριψε την εικόνα ενός σχήματος που δημιουργήθηκε απλώς για να ενώσει κομμάτια του παλαιού προοδευτικού χώρου.

«Θα μπορούσε να είναι εύκολη λύση για μένα είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα είτε να επιδιώξω τη συγκόλληση των θραυσμάτων του χώρου», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως είπε, η ΕΛΑΣ ιδρύθηκε για να καλύψει «ένα υπαρκτό μεγάλο κενό» και όχι για να συνεργαστεί απλώς με δυνάμεις που «έχουν κλείσει τον κύκλο τους».

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι δεν πήγε στη συνέντευξη «για να μιλήσει για το πρόβλημα του Πολάκη με τον Φάμελλο».

Το σενάριο δεύτερων εκλογών

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έθεσε και ζήτημα καθαρής εντολής. Όπως είπε, αν το κόμμα του έρθει πρώτο στις εκλογές, θα επιχειρήσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του.

Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερης κάλπης. «Αν βγούμε πρώτοι στις εκλογές, θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και, αν όχι, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή», ανέφερε.

Πηγή: newsit.gr