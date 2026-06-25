Λατρεία από τον κόσμο της ΑΕΚ για το Τρόπαιο του Πρωταθλήματος και στα Ιωάννινα (vid) 

Το Τρόπαιο της ΑΕΚ συνεχίζει το ταξίδι του και μετά την Πρέβεζα βρέθηκε στα Ιωάννινα...

Παρά πολλοί μικροί και μεγάλοι φίλοι της Ένωσης έδωσαν δυναμικό παρών στην εκδήλωση, είδαν από κοντά την Κούπα και φωτογραφήθηκαν μαζί της.

Το κλίμα όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο ήταν πανηγυρικό.

Εκεί θα ταξιδέψει το Τρόπαιο το επόμενο διήμερο

Το Tour του Τροπαίου συνεχίζεται και το επόμενο διήμερο θα βρεθεί σε Νέα Πέραμο, Νέα Αρτάκη και Λαμία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: στις 20.00 στην Πλατεία Μικρασιατών Προσφύγων

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: στις 11.00 στο Λιμάνι Ν. Αρτάκης

ΛΑΜΙΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Ελευθερίας