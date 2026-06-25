«Με πενταετές συμβόλαιο στην Μπάγερν ο Μπράουν» (pic)

Ο Ναθάνιελ Μπράουν αναμένεται να μετακομίσει από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στην Μπάγερν Μονάχου με πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Οι Βαυαροί συνεχίζουν τις μεταγραφικές του κινήσεις αυτό το καλοκαίρι και ετοιμάζουν το ρόστερ της νέας σεζόν που αναμένεται να είναι για ακόμη μια χρονιά ιδιαίτερα αγωνιστικό.

Η Μπάγερν Μονάχου έκλεισε τον Ναθάνιελ Μπράουν με πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο και γερμανικά δημοσιεύματα.

Ο νεαρός αριστερός οπισθοφύλακας, ο οποίος είναι διεθνής με την Γερμανία είχε ήδη συμφωνήσει εδώ και ημέρες στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του με την Μπάγερν.

Οι δύο σύλλογοι συμφώνησαν με ένα ποσό στα 55 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο αριστερό μπακ.

🚨💥 EXCLUSIVE | Nathaniel Brown to FC Bayern - DONE DEAL ✔️



Full agreement with Eintracht now reached after Brown had already agreed personal terms with Bayern as revealed.



€55m. Contract until 2031. Brown only wanted Bayern. Bayern have now finalised everything, beating… pic.twitter.com/yBMenhu4h0 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 25, 2026