Τρία δυνατά φιλικά για την Εθνική Νέων στην Ιταλία ενόψει Eurobasket U20

Η Εθνική θα βρίσκεται στην Ιταλία για το τουρνουά “V. De Silvestro/Trofeo B. Meneghin” στο Domegge di Cadore. Η ελληνική ομάδα θα δώσει τρία ιδιαίτερα δυνατά παιχνίδια, καθώς θα βρεθεί απέναντι στην Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, την οποία θα αντιμετωπίσει και στο Ευρωμπάσκετ U20.
Το Ευρωμπάσκετ U20 θα διεξαχθεί 11-19 Ιουλίου στην Λουμπλιάνα, στην Σλοβενία. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Γ’ Όμιλο όπου συγκατοικεί με το Βέλγιο, την Ισπανία και την Κροατία.
Το πρόγραμμα του τουρνουά:
26/6
19.00 Γερμανία-Ελλάδα
21.30 Ιταλία-Ισπανία
27/6
19.00 Ισπανία-Γερμανία
21.30 Ιταλία-Ελλάδα
28/6
19.00 Ελλάδα-Ισπανία
21.30 Ιταλία-Γερμανία
Η αποστολή είναι η εξής:
|Ονοματεπώνυμο
|Ομάδα
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|Απόστολος Νικολαϊδης
|Πανερυθραϊκός
|1.91
|31.03.2006
|Ανδρέας Πατρίκης
|Πανιώνιος
|2.01
|13.11.2006
|Γρηγόρης Πρέκας
|Προμηθέας Π.
|2.03
|03.04.2006
|Ιωάννης Κομνιανίδης
|Προμηθέας Π.
|1.83
|02.08.2006
|Δημήτρης Κακαρούχας
|Π. Φάληρο
|1.95
|04.05.2006
|Κωνσταντίνος Χαντζής
|Σοφάδες
|1.93
|20.07.2006
|Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας
|Σοφάδες
|1.93
|13.03.2006
|Φίλιππος Τσαχτσίρας
|Ιωνικός Διαβατών
|2.04
|05.02.2006
|Παναγιώτης Παγώνης
|New Orleans
|2.05
|30.06.2006
|Αναστάσιος Ροζακέας
|Mount St. Mary’s
|2.03
|20.02.2006
|Γιάννος Ξανθόπουλος
|New Hampshire
|2.10
|10.09.2006
|Χρήστος Γεώργας
|Λαύριο
|1.98
|17.03.2007
|Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας
|Άρης
|1.98
|06.02.2007
|Γιάννης Ασημακόπουλος
|Colby CC
|2.06
|17.02.2007
Προπονητής: Κώστας Παπαδόπουλος
Β. Προπονητή: Άρης Καλούδης, Γιώργος Καραμαλέγκος
Γυμναστής: Κωνσταντίνος Πέττας
Γιατρός: Λάμπρος Λάσδας
Φυσικοθεραπευτής: Γιώργος Δεληζήσης
Φροντιστής: Μάκης Ζάτσε
Team Manager: Δημήτρης Γκόφας