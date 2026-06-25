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Τρία δυνατά φιλικά για την Εθνική Νέων στην Ιταλία ενόψει Eurobasket U20

Μπάσκετ
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Τρία δυνατά φιλικά θα δώσει η Εθνική Νέων Ανδρών στην Ιταλία απέναντι στη διοργανώτρια χώρα του τουρνουά και τις Γερμανία και Ισπανία.

Η Εθνική θα βρίσκεται στην Ιταλία για το τουρνουά “V. De Silvestro/Trofeo B. Meneghin” στο Domegge di Cadore. Η ελληνική ομάδα θα δώσει τρία ιδιαίτερα δυνατά παιχνίδια, καθώς θα βρεθεί απέναντι στην Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, την οποία θα αντιμετωπίσει και στο Ευρωμπάσκετ U20.

Το Ευρωμπάσκετ U20 θα διεξαχθεί 11-19 Ιουλίου στην Λουμπλιάνα, στην Σλοβενία. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Γ’ Όμιλο όπου συγκατοικεί με το Βέλγιο, την Ισπανία και την Κροατία.

Το πρόγραμμα του τουρνουά:

26/6

19.00 Γερμανία-Ελλάδα

21.30 Ιταλία-Ισπανία

27/6

19.00 Ισπανία-Γερμανία

21.30 Ιταλία-Ελλάδα

28/6

19.00 Ελλάδα-Ισπανία

21.30 Ιταλία-Γερμανία

 

Η αποστολή είναι η εξής:

Ονοματεπώνυμο Ομάδα Ύψος Ημ. Γέννησης
Απόστολος Νικολαϊδης Πανερυθραϊκός 1.91  31.03.2006
Ανδρέας Πατρίκης Πανιώνιος 2.01 13.11.2006
Γρηγόρης Πρέκας Προμηθέας Π. 2.03 03.04.2006
Ιωάννης Κομνιανίδης Προμηθέας Π. 1.83 02.08.2006
Δημήτρης Κακαρούχας Π. Φάληρο 1.95 04.05.2006
Κωνσταντίνος Χαντζής Σοφάδες 1.93 20.07.2006
Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας Σοφάδες 1.93 13.03.2006
Φίλιππος Τσαχτσίρας Ιωνικός Διαβατών 2.04 05.02.2006
Παναγιώτης Παγώνης New Orleans 2.05 30.06.2006
Αναστάσιος Ροζακέας Mount St. Mary’s 2.03 20.02.2006
Γιάννος Ξανθόπουλος New Hampshire 2.10 10.09.2006
Χρήστος Γεώργας Λαύριο 1.98 17.03.2007
Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας Άρης 1.98 06.02.2007
Γιάννης Ασημακόπουλος Colby CC 2.06 17.02.2007

Προπονητής: Κώστας Παπαδόπουλος

Β. Προπονητή: Άρης Καλούδης, Γιώργος Καραμαλέγκος

Γυμναστής: Κωνσταντίνος Πέττας

Γιατρός: Λάμπρος Λάσδας

Φυσικοθεραπευτής: Γιώργος Δεληζήσης

Φροντιστής: Μάκης Ζάτσε

Team Manager: Δημήτρης Γκόφας

Τρία δυνατά φιλικά για την Εθνική Νέων στην Ιταλία ενόψει Eurobasket U20