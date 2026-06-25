Καλλιθέα: Νέα δεδομένα για τη φονική συμπλοκή - 17 άτομα ταυτοποιήθηκαν

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην έρευνα της ΕΛΑΣ για τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα, καθώς οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην ταυτοποίηση 17 ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στα αιματηρά επεισόδια.

Από αυτούς, επτά έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δέκα, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, για τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης (24.6.26).

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στη συμπλοκή συμμετείχαν δύο αντίπαλα γκρουπ, αντίπαλων ομάδων, τα οποία συγκρούστηκαν στην περιοχή για λόγους που εξακολουθούν να διερευνώνται, με τον 17χρονο που συνελήφθη να μαχαιρώνει θανάσιμα τον 15χρονο.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι ο ανήλικος που έχασε τη ζωή του και είχε απασχολήσει τις αρχές κατά το παρελθόν, δεν επέβαινε στο όχημα από το οποίο αποβιβάστηκαν ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 15χρονος βρισκόταν ήδη στο σημείο και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στην ομάδα που συμμετείχε στη συμπλοκή.

Παράλληλα, ανατρέπονται και τα πρώτα δεδομένα σχετικά με το μαχαίρι που βρέθηκε στον τόπο του επεισοδίου. Οι αρχικές εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι πιθανότατα δεν πρόκειται για το όπλο της ανθρωποκτονίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Κατά τις έρευνες στον χώρο της συμπλοκής, οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν σειρά πειστηρίων, μεταξύ των οποίων πέτρες, γάντια, κράνος και παπούτσια, τα οποία εξετάζονται για γενετικό υλικό και αποτυπώματα, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμετοχή των εμπλεκομένων και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του καθενός στα αιματηρά επεισόδια.

Τι είπε ο 17χρονος κατά την απολογία του

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, ο 17χρονος υποστήριξε ότι ο λόγος της συμπλοκής ήταν ένα 15χρονο άτομο στη δική του παρέα. Αυτός ο 15χρονος φαίνεται να συμμετείχε σε κάποιες επιθέσεις και προ τριημέρου κάποιοι να τον μαχαίρωσαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να ανταπέδωσε το χτύπημα τις επόμενες ημέρες και έτσι υπήρχε η νέα εκδικητική επίθεση. Ο 17χρονος δράστης ισχυρίζεται ότι ο 15χρονος έβγαλε πρώτος μαχαίρι, και στη συνέχεια έβγαλε και εκείνος, όπου όπως είπε τον χτύπησε με τον φόβο να μη τον χτυπήσει ο ίδιος.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τους υπόλοιπους που έχουν ταυτοποιηθεί, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της φονικής συμπλοκής και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσοι συμμετείχαν.

Πηγή: newsit.gr