Δήλωσε και τη Σόφια ως έδρα στην Εuroleague η Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ενημέρωσε πως για τη νέα σεζόν πέρα από τη φυσική της έδρα δήλωσε και τη Σόφια σε περίπτωση που δεν μπορούν να γίνουν οι αγώνες της Euroleague στο Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο σύλλογος καλαθοσφαίρισης Χαποέλ Τελ Αβίβ ανακοινώνει ότι, εν όψει της σεζόν 2026/27 της Euroleague, αποφασίστηκε να δηλώσει την Arena 8888 στη Σόφια της Βουλγαρίας ως εναλλακτικό γήπεδο της ομάδας για τους αγώνες της Euroleague, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή τους στο Ισραήλ.

Ωστόσο, και σε αντίθεση με την προηγούμενη σεζόν, κατά την οποία η ομάδα δραστηριοποιήθηκε για παρατεταμένες περιόδους εκτός Ισραήλ, ο σύλλογος αποφάσισε ότι την ερχόμενη σεζόν το σύνολο των δραστηριοτήτων του θα βασίζεται στο Ισραήλ. Οι παίκτες της ομάδας, το προπονητικό επιτελείο και το σύνολο του προσωπικού θα διαμένουν στο Ισραήλ καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, θα πραγματοποιούν τις προπονήσεις τους στο Τελ Αβίβ και θα διεξάγουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στη χώρα.

Τονίζουμε ότι η σαφής και αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα του συλλόγου είναι να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες στο Τελ Αβίβ, μπροστά στο κόκκινο κοινό. Παράλληλα, ανάλογα με την κατάσταση ασφαλείας και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ο σύλλογος καλείται να προετοιμαστεί και για ένα εναλλακτικό σενάριο που θα διασφαλίζει την κανονική συμμετοχή του στο Euroleague, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή των αγώνων στο Ισραήλ».