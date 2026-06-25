Μαραγκάκης: «Να φανούμε αντάξιοι της ευκαιρίας που μας δόθηκε, στόχος η καθιέρωση στην Elite League»

Ο πρόεδρος της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, Μανώλης Μαραγκάκης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και αναφέρθηκε στις προκλήσεις της συμμετοχής της ομάδας στην Elite League.

Αναλυτικά είπε:

Για το ποια ήταν η πρώτη τους σκέψη όταν πήραν τη wild card για την Elite League: «Σίγουρα σκεφτήκαμε ότι πρέπει να οργανωθούμε ακόμα περισσότερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, το γνωρίζουμε αυτό. Έχουμε παίξει στη National League 1 με ομάδες που πήραν την άνοδο στη Elite League και είδαμε πόση διαφορά έχουν στο αγωνιστικό και οργανωτικό επίπεδο οι δύο κατηγορίες. Δεν κρύβω πως έχουμε δημιουργικό άγχος. Με την εμπειρία μας, γιατί έτσι λειτουργούμε πάντα, θα καταφέρουμε ν’ ανταποκριθούμε».

Για την όλη ανοδική πορεία της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου ανά τα χρόνια, φτάνοντας μέχρι την Elite League: Έχουμε κάνει μια πορεία κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, αφού και η ομάδα αναγκάστηκε να παίζει εκτός έδρας λόγω του μεγάλου σεισμού, γιατί φτιάχναμε το γήπεδό μας. Εκεί “γεννήθηκε” η ομάδα όσο αφορά τις εθνικές κατηγορίες, εκείνη τη χρονιά κατακτήσαμε το τοπικό πρωτάθλημα και ανεβήκαμε στην τότε Γ’ Εθνική. Αυτό μάς έδωσε ένα κίνητρο ώστε ν’ ασχοληθούμε πολύ πιο σοβαρά, γιατί είδαμε την ανταπόκριση του κόσμου, την ελπίδα και τη χαρά που τους έδινε η ομάδα. Αυτό το είχαμε σαν κίνητρο ώστε να προσπαθούμε όλο και περισσότερο. Ωρίμασε η ώρα ν’ ανέβουμε πραγματικά στην Elite League, πράγμα που δεν ήταν μόνο στόχος της Αναγέννησης ή του Αρκαλοχωρίου, αλλά αφορά όλη την Κρήτη και το κρητικό μπάσκετ, που εδώ και 10 χρόνια δεν έχει ομάδα στις υψηλότερες κατηγορίες του».

Για το αν το γεγονός πως η Κρήτη αναλαμβάνει κάθε χρόνο σημαντικές διοργανώσεις ήταν ένα από τα στοιχεία που τους έδωσαν κίνητρο να διεκδικήσουν τη wild card για την Elite League: «Βλέπουμε πως το μπάσκετ πανελλαδικά έχει ανέβει και αυτό δίνει σε όλες τις ομάδες το κίνητρο ν’ ασχοληθούν πιο ενεργά. Κάθε χρόνο τα πρωταθλήματα γίνονται πιο ανταγωνιστικά και αναβαθμίζονται απ’ την τελευταία κατηγορία έως την πρώτη. Η Κρήτη έχει πάρει πολλές διοργανώσεις, όμως αυτές είναι στιγμές. Δεν είναι μόνο το να πας σαν φίλαθλος να δεις μια ομάδα, είναι και το να αισθάνεσαι ότι υπάρχει η ομάδα σου, που θα την παρακολουθήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ότι θα φιλοξενήσεις όλες τις υπόλοιπες ομάδες των υψηλών κατηγοριών, σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο από τη National League 1. Δεν ήταν μόνο δικό μας στοίχημα, ήταν και παραμένει πολλών ομάδων στην Κρήτη. Έχουν γίνει κι άλλες προσπάθειες στο να βγει κάποια ομάδα, αλλά δεν ευδοκίμησαν. Είναι μια μεγάλη ευθύνη και γιατί εκπροσωπούμε ένα ολόκληρο νησί και γιατί πρέπει να φανούμε αντάξιοι αυτής της ευκαιρίας που μας έχει δοθεί».

Για τη σημασία που έχει για την ομάδα και την Κρήτη η παρουσία της Αναγέννησης στην Elite League: «Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Δίνουμε το κίνητρο και τις εικόνες στα νέα παιδιά, σε αθλητές που πραγματικά θέλουν να ακολουθήσουν το μπάσκετ και να παίξουν επαγγελματικά και όχι μόνο. Η εικόνα που θα έρχονται να βλέπουν στο γήπεδο ή το ότι θα υπάρχει μια ομάδα από την Κρήτη και θα έχει τη δυνατότητα ένας παίκτης με προοπτικές να αγωνιστεί εντός του “σπιτιού” του χωρίς να αναγκάζεται να… ξενιτεύεται για να πραγματοποιήσει το όνειρό του, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς δεν είμαστε σε ένα αστικό κέντρο, είμαστε μια περιοχή, στο νοτιότερο μέρος της Ελλάδος. Δίνουμε το κίνητρο και στις υπόλοιπες ομάδες της Κρήτης ν’ ανεβάσουν τον πήχη. Βλέποντας πως εμείς τα έχουμε καταφέρει, καταλαβαίνουν πως όλοι μπορούν, μέσα κι από δύσκολες συνθήκες. Με προσπάθεια και οργάνωση μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα».

Για τον σχεδιασμό ενόψει Elite League και τον στόχο της νέας σεζόν: «Η καθυστέρηση της ανακοίνωσης είναι ένα μειονέκτημα, γιατί είναι διαφορετικά να έχεις δύο μήνες μπροστά να σχεδιάσεις όλο αυτό. Εμείς κάναμε κάποιες επαφές και με τις δύο κατηγορίες, αλλά τώρα έχουμε ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την Elite League. Είμαι αισιόδοξος πως θα κάνουμε το καλύτερο για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο στόχος είναι η καθιέρωση στην Elite League. Ποτέ δεν έχουμε πει πράγματα που ίσως να μη μπορέσουμε να τα κάνουμε, αλλά, όπως καταλαβαίνετε, κανένας δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία στον αθλητισμό. Θέλει τύχη, να μην έχεις τραυματισμούς… Έχουμε ζήσει πολλές τέτοιες καταστάσεις αυτά τα τέσσερα χρόνια. Βάζουμε το κεφάλι κάτω, κάνουμε έναν σωστό σχεδιασμό και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, έτσι ώστε να καθιερωθούμε, να περάσουμε στον μπασκετικό κόσμο της Κρήτης την “ταυτότητά” μας και σε αυτήν την κατηγορία και ίσως, αν έχουμε τις δυνατότητες στο μέλλον, να κοιτάξουμε και κάτι παραπάνω».

Για τη σύνδεση της ομάδας και των ανθρώπων αυτής με την κοινωνία: «Είμαστε πολλά άτομα γύρω απ’ την ομάδα, γι’ αυτό έχουμε πετύχει σ’ όλη αυτήν τη διαδρομή. Βοηθούν πάρα πολλοί και η κοινωνία και οι χορηγοί, στηρίζουν πάρα πολύ, έχουμε γίνει μια οικογένεια. Έχουμε ένα πολυχορηγικό μοντέλο απ’ την πρώτη μέρα που ανεβήκαμε στις εθνικές κατηγορίες και αυτό μάς βγάζει μια υγεία. Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη και των χορηγών μας, όπως και τη στήριξη απ’ τους φορείς, τον δήμαρχό μας, τον περιφερειάρχη μας. Βλέπουν πραγματικά την οργάνωση που έχουμε και το πώς κινούμαστε τόσο εντός κοινωνίας όσο και αγωνιστικά. Τα θετικά σχόλια που έρχονται και από άλλες ομάδες μάς χαροποιούν».