Ιταλικά ΜΜΕ: «Η πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Μπιάνκο και η στάση της Φιορεντίνα»

Κίνηση για την απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο έκανε ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, η Φιορεντίνα απάντησε αρνητικά, σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Όπως έχετε διαβάσει μέσα από το SDNA, η υπόθεση του Μπιάνκο δεν έκλεισε ποτέ οριστικά μετά το τέλος του δανεισμού και αυτό γιατί οι Θεσσαλονικείς έβλεπαν με καλό μάτι την παραμονή του.

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτουν οι Ιταλοί, ο ΠΑΟΚ έκανε κίνηση για τον 24χρονο μέσο, καταθέτοντας μία πρόταση λίγο κάτω από τα δύο εκατομμύρια συν ποσοστό μεταπώλησης στη Φιορεντίνα.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Αλφρέντο Πεδουλά, οι «βιόλα» απάντησαν αρνητικά δεδομένου πως η τιμή της ρήτρας που είχαν ορίσει ήταν στα 4 εκατ. ευρώ.

«Έτσι, ο Μπιάνκο επέστρεψε στη Φιορεντίνα, αλλά ήδη αξιολογεί αρκετές προσφορές τόσο από την Ιταλία όσο και από το εξωτερικό», καταλήγει το σχετικό ρεπορτάζ των Ιταλών.