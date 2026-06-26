«Βόμβα» 130 εκατομμυρίων λιρών: Η Μάντσεστερ Σίτι κλείνει τον Έλιοτ Άντερσον

Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού, αφού έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του Έλιοτ Άντερσον.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το συνολικό ύψος της συμφωνίας μπορεί να φτάσει έως και τα 130 εκατομμύρια λίρες, ποσό που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι διαπραγματεύσεις ήταν στο τελικό τους στάδιο τις τελευταίες ημέρες και πλέον υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων, όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ.

Ο ίδιος ο Άντερσον φαίνεται πως ενημέρωσε τη Φόρεστ ότι επιθυμεί να αποχωρήσει, έχοντας τονίσει πως προτεραιότητά του ήταν η μετακίνησή του στους «Πολίτες».

Οι ιατρικές εξετάσεις του παίκτη αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται η αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι.

Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Άντερσον θα αποτελέσει μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της Premier League, με τη Σίτι να επενδύει τεράστιο ποσό για την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής.