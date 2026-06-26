Το Εκουαδόρ έβγαλε ψυχή, σκόραρε τα πρώτα του γκολ στο φετινό Μουντιάλ, «πάτησε» την αδιάφορη Γερμανία και πάει για την πρόκριση στους «32» ως μία από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων!

Την στιγμή που κανένας δεν πίστευε στο Εκουαδόρ, αυτό τα κατάφερε! Η ομάδα της Νότιας Αμερικής δεν είχε πετύχει καν γκολ στα πρώτα δύο ματς του Μουντιάλ και στο τρίτο κόντρα στη Γερμανία σκόραρε δύο φορές, έκανε την ανατροπή και «πάτησε» τα... Πάντσερ με σκορ 2-1.

Έτσι, το Εκουαδόρ έφτασε τους 4 βαθμούς στον όμιλο και όλα δείχνουν πως θα είναι μία από τις ομάδες που θα περάσει στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως μία από τις καλύτερες τρίτες!

Το ματς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν από ένα γκολ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 10λεπτο της αναμέτρησης. Οι Γερμανοί μπήκαν με το... πόδι στο γκάζι και από το πρώτο λεπτό (στην κυριολεξία) έδειξαν τις προθέσεις τους, με τον Λερόι Σανέ να σκοράρει με ωραίο σουτ για το 1-0 μόλις στο 2'.

Ωστόσο, για την φάση έχουν πολλά παράπονα στο Εκουαδόρ, καθώς διαμαρτύρονται για φάουλ του Πάβλοβιτς. Ο χαφ της Μπάγερν σήκωσε όντως πολύ ψηλά το πόδι για να κοντρολάρει την μπάλα και μάλιστα βρήκε και τον αντίπαλό του στο κεφάλι, όμως διαιτητής και VAR έκριναν πως δεν υπάρχει παράβαση και το γκολ μέτρησε.

Ακόμη και έτσι, οι παίκτες του Εκουαδόρ δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να μάχονται για να πετύχουν το πρώτο τους τέρμα στο φετινό Μουντιάλ. Έτσι και έγινε. Στο 9ο λεπτό οι Εκουαδοριανοί έκλεψαν ψηλά, ο Νίλσον Ανγκούλο βρήκε χώρο και με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Νόιερ για το 1-1, φέρνοντας έτσι το ματς ξανά στα ίσα.

Από εκεί και πέρα μετά το ματς ηρέμησε κάπως, με τους Νοτιοαμερικάνους να έχουν την κατοχή και να πιέζουν και τους Γερμανούς να προσπαθούν να «χτυπήσουν» στην κόντρα και να μη θέλουν να σπαταλήσουν πολλές δυνάμεις ενόψει και της συνέχειας, καθώς ήδη είχαν «κλειδώσει» την 1η θέση στον όμιλο πριν την έναρξη του παιχνιδιού.

Όπως στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο, τα «Πάντσερ» μπήκαν δυνατά και σε δευτερόλεπτα βρέθηκαν στην αντίπαλη περιοχή και κέρδισαν πέναλτι για αντικανονικό μαρκάρισμα του Ορντονιέζ. Ωστόσο, έπειτα και από την εξέταση της φάσης στο VAR, η διαιτητής είδε πως υπήρχε φάουλ της Γερμανίας στην αρχή της φάσης και πήρε πίσω την απόφασή της, με το 1-1 να παραμένει.

Κάπως έτσι, το Εκουαδόρ είχε μείνει ακόμη «ζωντανό» και κυνήγησε όσες πιθανότητες είχε. Έτσι δικαιώθηκε κιόλας. Έπειτα από κόρνερ και κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, ο Γκονζάλο Πλάτα πρόλαβε τον Νόιερ και από κοντά βρήκε δίχτυα για το 2-1, με άπαντες στο γήπεδο να πανηγυρίζουν σαν παλαβοί. Τα λεπτά κυλούσαν και η ομάδα της Νότιας Αμερικής άντεξε μέχρι το τέλος, παίρνοντας έτσι μία ιστορική νίκη και μία ακόμη πιο ιστορική πρόκριση.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€