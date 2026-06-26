Η Ακτή Ελεφαντοστού νίκησε με άνεση και... διπλό Νικολάς Πεπέ το Κουρασάο και πανηγύρισε την ιστορική πρόκριση της στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026!

Οι Ιβοριανοί πανηγύρισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, τερματίζοντας στην δεύτερη θέση 5ου ομίλου με έξι βαθμούς και σε ισοβαθμία με την πρωτοπόρο Γερμανία, μετά το 2-0 επί του Κουρασάο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νικολάς Πεπέ! Στην τρίτη θέση ο Ισημερινός που... συνεχίζει, ενώ το Κουρασάο «αποχαιρέτησε» την διοργάνωση.

Το Κουρασάο ήταν αυτό που απείλησε για πρώτη φορά στο παιχνίδι, μόλις στο δεύτερο λεπτό με το σουτ του Τσονγκ που απομάκρυνε ο αντίπαλος γκολκίπερ. Η Ακτή Ελεφαντοστού κατάφερε μετά από κλέψιμο του Ντιομαντέ και τελείωμα του Πεπέ να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση, στο 7ο λεπτό για το 0-1!

Τρία λεπτά αργότερα οι Ιβοριανοί είχαν καλή στιγμή για δεύτερο τέρμα, αλλά το ωραίο πλασέ του Ντιαλό έφυγε λίγο άουτ. Στο 14' το Κουρασάο απείλησε με μακρινό σουτ του Γκάρι το οποίο δεν βρήκε τον στόχο. Στη συνέχεια οι Αφρικανοί ήλεγχαν τον ρυθμό της αναμέτρησης και προσπαθούσαν να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα του Κουρασάο.

Το Κουρασάο προσπάθησε να... χτυπήσει κυρίως στην αντεπίθεση και από στατικές φάσεις. Οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν καλή στιγμή μετά από αρκετή ώρα, με ένα δυνατό σουτ του Τσονγκ που έφυγε άουτ. Τέσσερα λεπτά μετά το Κουρασάο είχε νέα ευκαιρία με τον Ακούνα να μην μπορεί να βρει τον στόχο από πλεονεκτική θέση.

Μέχρι το φινάλε του πρώτους μέρους το σκορ δεν άλλαξε και έτσι η Ακτή Ελεφαντοστού απέκτησε προβάδισμα στα μισά του αγώνα με το γκολ του Πεπέ από νωρίς.

Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος ανήκε στην Ακτή Ελεφαντοστού, με το σουτ του Κεσιέ στο 53' να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ. Δύο λεπτά μετά ο Φλοράνους με έναν... κεραυνό λίγο έλειψε να φέρει το ματς στα ίσα για το Κουρασάο, αλλά ήταν άστοχος.

Η ομάδα του Άντβοκαατ προσπάθησε να κρατήσει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της και να δημιουργήσει ευκαιρίες στην επίθεση της. Ο Νικολάς Πεπέ είχε... κέφια όμως και στο 64' σημείωσε και δεύτερο τέρμα με όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή για το 0-2 της Ακτής!





Δέκα λεπτά αργότερα ο Τσονγκ με ωραία προσπάθεια και σουτ, απείλησε την εστία του Φοφανά που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Ο Ακούνα με κεφαλιά στο 78' προσπάθησε να μειώσει το Κουρασάο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Δέκα λεπτά αργότερα ο Τσονγκ με ωραία προσπάθεια και σουτ, απείλησε την εστία του Φοφανά που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Ο Ακούνα με κεφαλιά στο 78' προσπάθησε να μειώσει το Κουρασάο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Στο 89' ο Ουαΐ είχε καλή στιγμή μέσα από την περιοχή για ένα τρίτο τέρμα, αλλά ο αντίπαλος γκολκίπερ απομάκρυνε για το Κουρασάο. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και έτσι η Ακτή Ελεφαντοστού πανηγύρισε τη νίκη με 0-2 και παράλληλα ιστορική πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

ΚΟΥΡΑΣΑΟ: Ρουμ, Μπρένετ (90′ Σαμπό), Γκάαρι (77′ Καστανίρ), Ομπίσπο, Φλοράνους, Φόνβιλ (77′ Νοσλίν), Τσονγκ, Κομενένσια (61′ Αντόνισε), Λεάντρο Μπακούνα, Ζουνίνιο Μπακούνα, Λοκάντια (90′ Κουγουάς).

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ: Φοφανά, Ντουέ, Κοσουνού, Ουσμάν Ντιομαντέ, Οπερί, Σανγκαρέ, Κεσιέ (77′ Σερί), Ντιαλό (46′ Ουλαϊ), Γιαν Ντιομαντέ (67′ Μπαζουμάνα Τουρέ), Πεπέ (67′ Γουαχί), Μπονί (67′ Ντιακιτέ).

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