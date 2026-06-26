Ο πνιγμένος απ’ τα μαλλιά πιάνεται και ο Λιόλιος απ’ το Αρκαλοχώρι

Η… προϋπηρεσία του Αυγενάκη με την ΕΕΑ, η υποχρέωση του πρεσβευτή του μπασκετικού συστήματος προς αυτόν που τον «φύτεψε» στην καρέκλα του, σε μορφή wild card.

Η πρόοδος του ελληνικού μπάσκετ, δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή που να ήταν βασικό μέλημα του επικεφαλής της ΕΟΚ. Ο Βαγγέλης Λιόλιος έκανε προεκλογική καμπάνια θυμίζοντας πολιτικό με ΘΑ και ΘΑ, ενώ όταν ήρθε η ώρα να διοικήσει, αυτός και τα «φιλαράκια» του απλά έθεσαν σε εφαρμογή ένα σύστημα το οποίο δεν χρειάζεται ανάλυση. Αρκεί να έχει κανείς μνήμη για όσα έχουν συμβεί και διαρκώς συμβαίνουν στο μπάσκετ.

Για πόσο ακόμη; Κανείς δεν γνωρίζει, απ’ τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας την ακρόαση του Λιόλιου και του Προμηθέα, αναφορικά με τις αποδείξεις της ΚΑΕ Μαρούσι και του Ηλία Παπαθεοδώρου, αναφορικά με την εμπλοκή του προέδρου της Ομοσπονδίας στη διοίκηση της πατρινής ομάδας. Με προέκταση τη διαιτησία, την Εθνική, τις μεταγραφές.

Λίγες μέρες πριν την κρίσιμη ακρόαση στην ΕΕΑ, ήρθε η απόφαση του Λιόλιου και της διοίκησής του, αναφορικά με την wild card της Elite League. Θα μπορούσε να πάει στον Σπόρτινγκ, μία απ’ τις ιστορικότερες ομάδες της Αθήνας και με σημαντική φιλοδοξία και οικονομική δυνατότητα αυτή την εποχή. Μπορούσε να πάει στον Απόλλωνα Πάτρας, τη σπουδαιότερη δύναμη της Αχαΐας και ξεκάθαρα τη λαοφιλέστερη ομάδα της Πάτρας. Μία απ’ τις κορυφαίες επαρχιακές δυνάμεις της χώρας μας.

Η επιλογή Λιόλιου ήταν τελικά η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Το Αρκαλοχώρι είναι κωμόπολη του νομού Ηρακλείου με σχεδόν 8.000 κατοίκους. Κρίθηκε λοιπόν, πως είναι σημαντικότερο να πάει εκεί η ευκαιρία συμμετοχής στην κατηγορία.

Τυγχάνει να είναι η περιφέρεια του Λευτέρη Αυγενάκη. Του ανθρώπου που όπως γνωρίζουν και οι πέτρες, βοήθησε τα μέγιστα τον Λιόλιο να εκλεγεί στην προεδρία της ΕΟΚ. Ο Βαγγέλης δεν το ξεχνά, γι’ αυτό άλλωστε κάθε χρόνο το Final-8 του Κυπέλλου γίνεται στο Ηράκλειο.

Ο Λιόλιος είναι ο τελευταίος άνθρωπος που απέμεινε στη χώρα, να στηρίζει ανοιχτά τον Αυγενάκη. Παλεύοντας να του δώσει… πόντους στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Σαν κάποιος που έχει να εκπληρώσει μια υποχρέωση. Ή σαν κάποιος που θέλει στήριξη αυτή την περίοδο.

Είναι γνωστό σε όλους πως ο Αυγενάκης ως υφυπουργός αθλητισμού, είχε άμεση εμπλοκή με την τότε ΕΕΑ. Ο Λιόλιος μάλλον αυτά θυμάται και λίγες μέρες πριν την ακρόασή του, η wild card πήγε εκεί που ήθελε ο Αυγενάκης. Κάτι που δημοσιοποίησε ο ίδιος, ευχαριστώντας μάλιστα τον πρόεδρο της ΕΟΚ.

Μετά τις αναβολές, ο Βαγγέλης Λιόλιος δείχνει πως είναι ο κλασικός «πνιγμένος» που πιάνεται απ’ τα μαλλιά. Μπας και σώσει μια κατάσταση που μοιάζει να έχει διαμορφωθεί. Λόγω αποδείξεων οι οποίες δεν αμφισβητούνται.

Ακόμη και τώρα, η προσπάθεια του ανθρώπου που έχει το μπάσκετ στα χέρια του και κάνει όσα κάνει, είναι μήπως βρει «στήριγμα». Για να σώσει τη θεσούλα του. Αν αυτό προϋποθέτει και μια εξυπηρέτηση, μικρό το κακό. Στο μυαλό του Λιόλιου τουλάχιστον. Για το μπάσκετ, το κακό είναι τεράστιο και έχει γίνει εδώ και καιρό, χωρίς να ευθύνεται η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου.