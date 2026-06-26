Πανελλήνιες 2026: Στην κορυφή οι δίδυμοι του ΓΕΛ Βουνάργου - Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισαν

Συγκινούν τα δύο δίδυμα αδέρφια από την Ηλεία που κατάφεραν να φτάσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026, αντιμετωπίζοντας ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που τους κράτησε καθηλωμένους.

Ο Γιάννης και ο Σταύρος Παπαδάτος ζουν στο Βούναργο του Πύργου Ηλείας και στόχευαν να φτάσουν τα μόρια για τη σχολή Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών. Όπως εξομολογούνται στο ilialive, από τον περασμένο Οκτώβρη ξεκίνησαν να δίνουν έναν καθημερινό αγώνα με την περιπέτεια στην υγεία τους που τους καθήλωσε για περισσότερους από δύο μήνες.

Η ασθένεια μάλλον συνδέεται με νοροϊό και ξεκίνησε με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Στη συνέχεια εξελίχθηκε με αρθρίτιδα στα γόνατα η οποία προκάλεσε ακόμα και αδυναμία στο να περπατήσουν. «Δεν μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας για περίπου δύο μήνες», εξηγεί ο Γιάννης. Μάλιστα, ο Σταύρος χρειάστηκε να νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο.

Η επιμονή και η κοινή μάχη

Τα δύο αδέρφια όμως δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν τις προσπάθειές τους με τις εξετάσεις. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον, λύνοντας τις απορίες τους και διαβάζοντας μαζί. Παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στην υγεία τους και τη σωματική εξάντληση, κατάφεραν να επιμένουν στο διάβασμά τους.

Για δύο μαθητές που βρίσκονταν στην πιο απαιτητική σχολική χρονιά της ζωής τους, η περιπέτεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο εγκατάλειψης κάθε στόχου. Ωστόσο, οι δύο νέοι επέλεξαν να συνεχίσουν.

«Υπήρχαν φορές που εκεί που μπορούσαμε να κάνουμε κάποια βήματα, μετά από λίγο πάλι δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Όταν προκύπτουν θέματα υγείας, το διάβασμα έρχεται δεύτερο. Παρ’ όλα αυτά δεν σκεφτήκαμε ποτέ να τα παρατήσουμε», τονίζει και συμπληρώνει «γενικά είχαμε θέσει χαμηλούς στόχους. Λέγαμε ότι θα κάνουμε την προσπάθειά μας και ό,τι καταφέρουμε. Τελικά όλα πήγαν καλά».

Στήριξη από το σχολείο και τον αθλητισμό

Οι δύο νέοι εξηγούν πως σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά τους έπαιξε η βοήθεια που έλαβαν από τους καθηγητές του σχολείου τους, καθώς παρακολουθούσαν τα μαθήματα εξ αποστάσεως, όταν δεν μπορούσαν να περπατήσουν.

Προηγουμένως, όσο χειροτέρευε η στήριξη στα πόδια τους, η σχολική τάξη μεταφέρθηκε στο ισόγειο για να μην χρειάζεται να ανεβαίνουν τις σκάλες. Παράλληλα, οι καθηγητές τους παρείχαν συνεχής ψυχολογική υποστήριξη, βοηθώντας τους να παραμείνουν αισιόδοξοι και προσηλωμένοι στον στόχο τους.

Επιπλέον, σημειώνουν ότι διάβαζαν από τα προηγούμενα χρόνια και παρακολουθούσαν όλα τα μαθήματα με επιμέλεια.

Καθώς η υγεία τους βελτιωνόταν σταδιακά, ένας ακόμη παράγοντας συνέβαλε στην επιστροφή τους στην κανονικότητα. Η συμμετοχή τους στη σχολική ομάδα βόλεϊ που λειτούργησε ευεργετικά τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

Στόχος η σχολή Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών

Η ιστορία των δύο παιδιών αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα επιμονής και υπομονής στην επίτευξη των στόχων τους. Τα αδέρφια, όχι μόνο κατάφεραν να ξεπεράσουν το πρόβλημα στην υγεία τους αλλά να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους με απόλυτη επιτυχία.

Ο Γιάννης συγκέντρωσε 19.580 μόρια και ο Σταύρος 19.340, γεγονός που τους συγκαταλέγει στους αριστούχους της χρονιάς. Οι δυο τους σκοπεύουν να δηλώσουν τη σχολή Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών και να συνεχίσουν τις επιτυχίες στη ζωή τους.

Ένα παράδειγμα επιμονής και δύναμης

Η ιστορία των Γιάννη και Σταύρου Παπαδάτου αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα για το πώς η επιμονή, η αλληλοϋποστήριξη και η συλλογική προσπάθεια μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τις πιο δύσκολες αντιξοότητες.

Αντιμέτωποι με μια σοβαρή δοκιμασία υγείας σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της μαθητικής τους ζωής, δεν επέλεξαν τον εύκολο δρόμο. Με πίστη στις δυνάμεις τους, με τη στήριξη της οικογένειας, των καθηγητών και των συμμαθητών τους, συνέχισαν να αγωνίζονται καθημερινά.

Σήμερα, οι βαθμολογίες τους δεν αποτελούν απλώς μια ακαδημαϊκή επιτυχία. Αποτελούν την επιβεβαίωση ότι η θέληση, η συνέπεια και η δύναμη ψυχής μπορούν να μετατρέψουν μια μεγάλη δοκιμασία σε μια ακόμη μεγαλύτερη νίκη. Για τα δύο αδέλφια από το Βούναργο, οι Πανελλαδικές δεν ήταν μόνο μια εξέταση γνώσεων. Ήταν ένας αγώνας ζωής που κατάφεραν να κερδίσουν.

Πηγή: cnn.gr