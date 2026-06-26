Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Βοσνία για την ιστορική πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ

Σε γιορτινούς ρυθμούς κινήθηκε το Σαράγεβο και πολλές ακόμη πόλεις της Βοσνίας μετά την πρόκριση της εθνικής ομάδας στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η ομάδα του Σεργκέι Μπάρμπαρεζ εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης καταλαμβάνοντας μία από τις προνομιούχες τρίτες θέσεις.

Καθοριστικό ήταν το νικηφόρο 3-1 απέναντι στο Κατάρ, αποτέλεσμα που της χάρισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τα νοκ άουτ.

Η επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Βοσνία, η οποία συμμετέχει σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2014. Προηγήθηκε μάλιστα μια δύσκολη πορεία πρόκρισης, καθώς χρειάστηκε να αποκλείσει την Ουαλία και την Ιταλία στα μπαράζ.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Σημαίες, τραγούδια και συνθήματα συνέθεσαν το σκηνικό μιας νύχτας που θα μείνει αξέχαστη στους Βόσνιους, οι οποίοι πλέον ονειρεύονται ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στη συνέχεια του τουρνουά.

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