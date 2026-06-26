Ιαπωνία και Σουηδία αναδείχτηκαν ισόπαλοι με 1-1 και προκρίθηκαν αμφότεροι στην φάση των «32» του Μουντιάλ.

Ένα γκολ του Μαέντα και ένα του Ελάνγκα έφεραν την απόλυτη ισορροπία στη μονομαχία της Ιαπωνίας με την Σουηδία για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο Ντάλας, με τις δύο ομάδες να παίρνουν ως δεύτερη και καλύτερη τρίτη αντίστοιχα την πρόκριση για τους «32» του Μουντιάλ.

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης δεν είχε ιδιαίτερα σημαντικές στιγμές με τις δύο ομάδες να αναλώνονται σε αρκετές μονομαχίες στη μεσαία γραμμή και λιγοστές φάσεις χωρίς κίνδυνο για τους δύο τερματοφύλακες.

Η πιο καλή ευκαιρία, ήρθε στο 45ο λεπτό για τους Ιάπωνες, όταν ο Νακαμούρα έκανε ένα εξαιρετικό σουτ, αναγκάζοντας τον Ζέτερστρεμ να επέμβει στη γωνία του και να αποτρέψει το γκολ.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και του δευτέρου μέρους, μέχρι το 55'. Και αυτό γιατί οι Ασιάτες άλλαξαν με τρομερή ταχύτητα την μπάλα για να βγει ο Μαέντα σε θέση τετ α τετ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, αλλάζοντας την εικόνα του αγώνα. Την Σουηδία πάντως δεν την πήρε από κάτω και αυτό γιατί ευτύχησε να βρει γκολ ισοφάρισης γρήγορα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ελάνγκα με ένα καταπληκτικό σουτ εκτός περιοχής, νίκησε τον Σουζούκι και έφερε το παιχνίδι στα ίσια στο 62', αλλάζοντας την ροή της αναμέτρησης.

Από εκεί και έπειτα οι δύο ομάδες ήταν αρκετά προσεκτικές, είχαν από μία καλή στιγμή με Ίσακ και Καμάντα, ωστόσο το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε, με τους Ελάνγκα και Ίσακ να απειλούν εκ νέου στις καθυστερήσεις αλλά τον Σουζούκι να τους σταματά, σε ένα τελικό αποτέλεσμα που άφησε αμφότερους τους «μονομάχους» ικανοποιημένους, αφού περνούν... χεράκι-χεράκι στην φάση των 32 του Μουντιάλ.

Aξίζει να σημειωθεί πως η Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει στα νοκ-άουτ την Βραζιλία, ενώ η Σουηδία ως εκ των καλύτερων τρίτων θα περιμένει τον αντίπαλό της μόλις ολοκληρωθούν οι αγώνες των ομίλων.

Ιαπωνία (Χάιμε Μοριγιάσου): Σουζούκι, Σουγκαβάρα, Ιτακούρα (Τανιγκούτσι 39'), Σέκο (Ουατανάμπι 75'), Ίτο , Τανάκα (Ίτο (67'), Ντόαν, Μαέντα, Νακαμούρα (Ναγκατόμο 75'), Καμάντα, Ουέντα (Ογκάβα 66').

Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Ζέτερστρομ, Λάγκερμπιελκε, Λίντελοφ (Στάρφελτ 87'), Χίεν (Μπέργκβαλ 37'), Γκούντμουνσον (Νίγκρεν 88'), Μπέρναρντσον (Σβένσον 75'), Στρουντ (Σεμά 75'), Αγιάρι, Ίσακ, Ελάνγκα, Γκιόκερες.

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