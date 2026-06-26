Οι οράνιε είχαν εύκολο έργο απέναντι στην Τυνησία (1-3), πήραν την πρωτιά του ομίλου και περιμένουν στην επόμενη φάση το Μαρόκο.

Ακριβώς 150 δευτερόλεπτα. Τόσο κράτησε η αντίσταση της Τυνησίας απέναντι σε έναν αντίπαλο που ήθελε την νίκη / πρωτιά του ομίλου για να αποφύγει στον επόμενο γύρο τη Βραζιλία.

Είχαν περάσει μόλις 2,5 λεπτά, όταν ο πιο έμπειρος παίκτης της Τυνησίας, ο αρχηγός της Έλιες Σκίρι, με μία επική στραβοκλωτσιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και έκανε όλους τους συμπαίκτες του να τρέμουν.

Όταν, μάλιστα, στο έκτο λεπτό οι οράνιε σαν σε προπόνηση βρήκαν το 0-2 με βολέ του Μπρόμπεϊ, μετά από ασίστ / κεφαλιά του Φαν Ντάικ, όλοι έπιασαν το κεφάλι τους με απόγνωση.

Δηλαδή τι άλλο να κάνει μία ομάδα που προερχόταν από το 5-1 από τη Σουηδία και το 4-0 από την Ιαπωνία;

Ευτυχώς, για την ομάδα του Ερβέ Ρενάρ, βρήκαν απέναντι τους μία ομάδα που τράβηξε αμέσως το πόδι από το γκάζι, άφησε την μηχανή να δουλεύει στο ρελαντί.

Οι Ολλανδοί άφησαν το πρώτο μέρος να περάσει έτσι και ασχολήθηκαν ξανά σοβαρά με το παιχνίδι, όταν ο Μαστούρι με ωραία διαγώνια κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ, μείωσε σε 1-2 (54’).

Κι αυτό γιατί με την Ιαπωνία να έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Σουηδία, η πρωτιά μπορεί να παιζόταν στη διαφορά γκολ, στη μία φάση.

Η εντολή του Κούμαν ήταν και πάλι… πυρ κατά ριπάς και η τάξη επανήλθε πολύ γρήγορα. Μία γυριστή κεφαλιά του Φαν Χέκε μετά από εκτέλεση κόρνερ έκανε το 1-3 (62’), ενώ λίγο αργότερα ο Ρέιντερς σημάδεψε το δοκάρι, σε νέα κακή λειτουργία της άμυνας των Τυνήσιων.

Τα νέα περί ισοφάρισης της Σουηδίας, έκαναν και πάλι την Ολλανδία να ρίξει ταχύτητα με το 1-3 να παραμένει ως το τέλος και τους οράνιε να περιμένουν πλέον στους 32 το Μαρόκο.

ΤΥΝΗΣΙΑ (Ερβέ Ρενάρ): Νταχμέν, Βαλερί, Ταλμπί, Σκίρι, Μπεν Χαμίντα (67’ Μπεν Ουανές), Αμπντί, Κεντίρα (67’ Μπελχάτζ), Γκαρμπί (75’ Σαουάτ), Σλιμάνε (67’ Ασουρί), Μεζμπρί, Μαστούρι (91’ Τουνεκτί).

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούχεν, Ντούμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Άκε, Ντε Γιονγκ (72’ Κουπμάινερς), Χράβενμπερχ, Ρέιντερς (72’ Κλάιφερτ), Μάλεν (72’ Σάμερβιλ), Μπρόμπεϊ (78’ Ντεπάι), Χάκπο (84’ Λανγκ).

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