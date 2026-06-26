Viral πρόβλεψη για το Μουντιάλ: «Χρονοταξιδιώτης» βλέπει Μεξικό και Αργεντινή στον τελικό

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στα Social Media ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο ένας χρήστης ισχυρίζεται πως ταξίδεψε στο μέλλον και γνωρίζει ήδη την έκβαση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο «Tona Multiverso», υποστηρίζει ότι βρέθηκε στις 19 Ιουλίου 2026, ημέρα διεξαγωγής του τελικού, και μάλιστα μέσα στο στάδιο MetLife των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, στον μεγάλο τελικό θα αναμετρηθούν η Αργεντινή και το Μεξικό.

Όπως αναφέρει στο βίντεο, ο αγώνας θα ολοκληρωθεί ισόπαλη 1-1 μετά από κανονική διάρκεια και παράταση, με τον τίτλο να κρίνεται στα πέναλτι. Εκεί, το Μεξικό φέρεται να επικρατεί και να κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Οι περισσότεροι χρήστες αντιμετώπισαν το βίντεο με δυσπιστία, επισημαίνοντας ότι παρουσιάζει εμφανή στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής επεξεργασίας. Παράλληλα, αρκετοί φίλαθλοι θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο το σενάριο που θέλει το Μεξικό να φτάνει έως τον τελικό της διοργάνωσης.

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