Μεξικό με το απόλυτο στο Μουντιάλ: Έγραψε ιστορία και κοιτάζει ψηλά

Η εθνική ομάδα του Μεξικού πραγματοποιεί μία από τις κορυφαίες παρουσίες της στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, ολοκληρώνοντας τη φάση των ομίλων με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε επιβεβαίωσε την εξαιρετική της κατάσταση επικρατώντας με 3-0 της Τσεχίας στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου και πήρε την πρώτη θέση του ομίλου της με το απόλυτο των εννέα βαθμών.

Η πορεία των Μεξικανών ξεκίνησε ιδανικά με τη νίκη 2-0 απέναντι στη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Στη συνέχεια ακολούθησε η δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη επί της Νότιας Κορέας χάρη σε γκολ του Λουίς Ρόμο, αποτέλεσμα που ουσιαστικά «σφράγισε» από νωρίς την πρόκριση.

Το επίτευγμα ολοκληρώθηκε απέναντι στην Τσεχία, με τους Ματέο Τσάβες, Χουλιάν Κινιόνες και Άλβαρο Φιδάλγο να βρίσκουν δίχτυα και να διαμορφώνουν το τελικό 3-0.

Με τους εννέα βαθμούς που μάζεψε, το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα της ζώνης CONCACAF που ολοκληρώνει τη φάση των ομίλων ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου με το απόλυτο των νικών στο σύγχρονο φορμάτ της διοργάνωσης.

Πλέον, η «Ελ Τρι» αναμένει να μάθει τον αντίπαλό της στη φάση των «32», με τη Σκωτία να φαντάζει ως το πιθανότερο ζευγάρι. Όποια κι αν είναι η επόμενη πρόκληση, το Μεξικό έχει ήδη καταγράψει ένα ιστορικό επίτευγμα, στέλνοντας μήνυμα πως μπορεί να διεκδικήσει κάτι πολύ μεγαλύτερο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

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