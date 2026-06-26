Ο Οζιέ στην κορυφή μετά την υπερειδική του Ράλι Ακρόπολις

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Ράλι Ακρόπολις 2026 ο Σεμπαστιάν Οζιέ, καθώς ο Γάλλος οδηγός της Toyota σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην υπερειδική διαδρομή που διεξήχθη στο The Ellinikon Sports Park, ανοίγοντας την αυλαία του όγδοου αγώνα του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC).

Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 1:38.2, αφήνοντας δεύτερο τον ομόσταυλό του, Τακαμότο Κατσούτα, ο οποίος ήταν ένα δευτερόλεπτο πιο αργός. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai, μόλις 1,1 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο.

Από ελληνικής πλευράς, ο Ιορδάνης Σερδερίδης ήταν ο ταχύτερος, σημειώνοντας χρόνο 1:46.3 με το Ford Puma Rally1.

Το κυρίως μέρος του αγώνα αρχίζει την Παρασκευή (26/6), με το πρώτο και πιο απαιτητικό σκέλος του Ράλι Ακρόπολις. Οι οδηγοί θα κληθούν να καλύψουν έξι ειδικές διαδρομές (Βωξίτες, Παρνασσός, Ελικώνας, Θήβα και δύο περάσματα από το Στείρι), συνολικού μήκους 129,22 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η αξιοπιστία των αυτοκινήτων, καθώς οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα απομακρυσμένο σέρβις διάρκειας 20 λεπτών στη Λιβαδειά, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που μεταφέρουν τα ίδια τα αγωνιστικά.

Οι πρώτοι δέκα της υπερειδικής:

1. Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota) – 1:38.2

2. Τακαμότο Κατσούτα (Toyota) – 1:39.2

3. Τιερί Νεβίλ (Hyundai) – 1:39.3

4. Σάμι Παγιάρι (Toyota) – 1:39.4

5. Όλιβερ Σόλμπεργκ (Toyota) – 1:39.4

6. Έλφιν Έβανς (Toyota) – 1:39.6

7. Αντριάν Φουρμό (Hyundai) – 1:40.1

8. Ντάνι Σόρντο (Hyundai) – 1:40.7

9. Τζον Άρμστρονγκ (Ford) – 1:41.0

10.Γιοάν Ροσέλ (Lancia, WRC2) – 1:41.1